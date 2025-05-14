Россия атаковала Украину баллистикой и 145-ю БпЛА: силы ПВО сбили 80 вражеских дронов

В ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил баллистическую ракету и 145 БпЛА.

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Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов, более четырех десятков локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную атаку враг начал с 19.30 13 мая.

В течение ночи захватчики запустили по украинским городам и селам баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из временно оккупированного Крыма и 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 80 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. 42 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Одесская, Донецкая и Кировоградская области", – констатировали в Воздушных силах.

Так, в Харьковской области враг применил для ударов 7 КАБ, 3 БпЛА "Молния", 2 БпЛА "Герань-2", 1 БпЛА "Ланцет" и 3 fpv-дрона.

Под ударом оказался Холодногорский район Харькова и ряд населенных пунктов региона.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в области повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, разрушениям подверглись частные и многоквартирные дома, грузовые и грузовые автомобили, экскаватор.

Работала ПВО также на Кировоградщине.

"Этой ночью пережили очередную массированную вражескую дроновую атаку. В Кропивницком районе часть беспилотников уничтожена силами ПВО. Главное – обошлось без пострадавших. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы!" – написал утром начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

На Ривненщине в результате атаки ранены люди.

"Тревожным было утро на Ривненщине. Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах сбития работают соответствующие службы. Спасибо военным за работу", – отметил глава Ривненской ОВА Александр Коваль.

В Хмельницкой области в течение ночи силы ПВО уничтожили 13 вражеских БпЛА типа "Шахед".

"В результате атаки произошло возгорание одного нежилого дома, которое ликвидировано силами ГСЧС. Также повреждены окна в двух жилых частных домах. Информация о травмированных или погибших не поступала", - рассказал утром начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Напомним, накануне, 13 мая, Россия нанесла авиаудар по Купянскому району. В результате вражеской атаки есть разрушения, погибшие и раненые.

Также сообщалось, что Россия атаковала центр Харькова ударным БПЛА типа "Молния". Под ударом оказался центр города.

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