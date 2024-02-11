Оккупанты засветили на фронте редкую РСЗО 'Чебурашка': ракеты к ней могла предоставить КНДР. Видео

На днях масс-медиа РФ показали кадры применения реактивной системы залпового огня "Чебурашка", вероятно, где-то на Востоке Украины. Утверждается, что видео "свежее", сделано зимой 2024 года, однако где именно оно снято, неизвестно. Вероятно, ракеты для РСЗО предоставила России Северная Корея.

Как пишет Defense Express, до полномасштабного вторжения РФ "Чебуршки" были на вооружении только у "1-го армейского корпуса" боевиков "ДНР". Пропагандисты РФ уверяли, что это "кустарное" изделие сепаратистов самопровозглашенных республик.

За время полномасштабной войны о "Чебурашке" публично вспоминали только один раз, в августе 2022 года. Тогда появилось сообщение о поставке на фронт нескольких таких машин (их общее количество не раскрывается, однако специалисты считают, что производство может быть только в единичных количествах).

К чему здесь КНДР? Калибр "Чебурашки" – 240 мм. "Этот калибр для армии РФ не является стандартным, 240-мм имела разве что система БМ-24 "родом" еще с 1950-х годов, и можно сомневаться, что на складах армии РФ до наших дней сохранились соответствующие боеприпасы. При этом обратим внимание: сразу целую линейку РСЗО под калибр 240-мм имеет армия КНДР – те же БМ-24 и системы под индексами M-1985, M-1989 и M-1991", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм вывода в "тень" государственных средств для финансирования террористических группировок так называемой "ДНР".

В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили 31 "Шахед", силы ПВО сбили 23 вражеских дрона над Одесщиной и Харьковщиной.

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