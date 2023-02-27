Оккупационная ''власть'' Олешек и Скадовска готовится к бегству, коллаборанты уже начали выезжать в Крым

Оккупационные так называемые "власти" на временно оккупированных территориях Херсонской области собрались сбегать. Коллаборанты пытаются выехать на территорию аннексированного Крыма.

Видео дня

Такие случаи замечены в Олешках и Скадовске. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 февраля.

Российская оккупационная так называемая "власть" из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области готовится к бегству. Преступники намерены выезжать на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всем желающим. Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины сражаются с российскими оккупантами в Херсонской области. Сейчас они работают над тем, чтобы оттеснить врага в от реки Днепр. При этом украинские защитники находятся очень близко к военным преступникам РФ.

Ранее сообщалось, что в Скадовске Херсонской области, временно захваченном ВС РФ, оккупанты разворовали абсолютно все оборудование центральной городской больницы. Куда именно вывезли имущество – неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин своим указом фактически легализовал воровство имущества украинцев на временно захваченных территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!