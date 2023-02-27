Расстояние до врага может быть всего километр: Гуменюк рассказала о боях с оккупантами в Херсонской области

Бойцы Вооруженных сил Украины сражаются с российскими оккупантами в Херсонской области. Сейчас они работают над тем, чтобы оттеснить врага в от реки Днепр. При этом украинские защитники находятся очень близко к военным преступникам РФ.

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Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, на данный момент река стала фактической линией фронта. Расстояние к врагу на некоторых участках составляет около километра (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Поэтому и обстрелы достаточно плотные, близкие и возможные. Мы работаем над тем, чтобы уничтожать их запасы, сосредоточения техники, чтобы им просто нечего было применять, чем обстреливать, и чтобы отодвинуть их", – заявила Гуменюк.

Она добавила, что поставки дальнобойного оружия от западных партнеров сейчас были бы очень кстати. Такое вооружение в руках у украинских защитников могло бы значительно помочь в реализации оттеснения врага.

При этом, Гуменюк подчеркнула, что даже без него оккупантам довольно сложно на левом берегу, благодаря действиям ВСУ они постоянно маневрируют в поисках более спокойного места.

"Мы результативно работаем по их наблюдательным постам, которые они оставляют непосредственно на берегу, чтобы видеть, что готовят силы обороны. За минувшую ночь мы отработали результативно по блокпостам в районе Новой Каховки, там же накрыли блиндаж с личным составом и наблюдательный пост неподалеку. А еще уничтожили около 50 оккупантов, 30 из них 200-е, а 23 ранены", – сказала Гуменюк.

Отметим, ранее украинский разведчик на псевдо "Малый" рассказал о контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении. Он также раскрыл неизвестные детали прорыва позиций российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подконтрольную Украине часть Херсонской области российские военные преступники обстреляли 78 раз за сутки 25 февраля. Из-за этого погибли мирные жители. Скончались два человека, семь – получили ранения и травмы.

Недавно на Херсонщине двое мирных жителей подорвались на российской мине, когда обрабатывали свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой отмечено потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

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