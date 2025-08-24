Оккупирован ли полностью Часов Яр: в ВСУ прояснили ситуацию

Россияне до сих пор не имеют полного контроля над Часовым Яром. О полном захвате города оккупанты заявили еще в конце июля.

Частичная оккупация Часового Яра не дает тех преимуществ, на которые надеялся враг. Такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Что говорят в ОСГВ "Днепр" о ситуации в городе Часов Яр

Трегубов отрицает, что Россия имеет полный контроль над Часовым Яром, о захвате которого в российском минобороны заявили около трех недель назад.

В случае полной оккупации города российские войска получили бы свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше и заходить на высоты.

"Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил даже сам Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать именно сейчас не могут",– отметил представитель ОСГВ "Днепр".

По словам Трегубова, похожая ситуация для врага сложилась и в Торецке. Спикер уверяет, что там россияне захватили "нижнюю часть", однако продвигаться дальше им не удается, поэтому предыдущие достижения пользы оккупантам не принесли.

"Поэтому на ту же Константиновку они теперь уже мечтают наступать с Покровского направления", – отметил Трегубов.

Впрочем, представитель ОСГВ "Днепр" отметил, что ситуация на направлении для Сил обороны остается непростой. Однако и россиянам реализовать собственные замыслы украинские воины не позволяют.

По словам Трегубова, враг стремится "вот-вот взять два города, двинуться дальше, а там уже Константиновка и с юга – Славянско-Краматорская агломерация". Но пока реализовать этот замысел оккупантам не очень удается.

О якобы полной оккупации Часова Яра в российском МО "срочно" заявляли еще 31 июля.

Уже 1 августа во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко тезис об "освобожденном уже несколько дней назад Часовом Яре" повторил и глава Кремля Владимир Путин. Тогда он не удержался, чтобы не похвастаться, что, мол, "все, кто еще недавно мечтал о стратегическом поражении России, теперь лишь стремятся остановить наше наступление любой ценой".

Однако на картах проекта DeepState спустя почти месяц после "победных" заявлений оккупантов, по состоянию на 23 августа Россия далека от полного захвата Часова Яра.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 июля оккупанты похвастались захватом стратегического города. Впрочем, очередную дезинформацию мгновенно опровергли украинские военные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!