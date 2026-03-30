Оккупированный Алчевск оказался без света после взрывов: дроны ударили по заводу и подстанции. Фото и видео

В ночь на 30 марта на оккупированной территории Луганской области прогремели взрывы. Прилеты произошли в Алчевске – городе, который враг захватил еще весной 2014 года.

Фотографии и видео, снятые местными жителями во время обстрела, свидетельствуют о работе ударных БпЛА. В сети отметили, что вражеская ПВО была малоактивной, поэтому значительному количеству беспилотников удалось достичь своих целей.

Что известно о последствиях атаки

Как отмечает Telegram-канал DroneBomber, дроны поразили Алчевский металлургический комбинат. В районе этого объекта люди видели серьезный пожар.

Кроме этого, БпЛА атаковали подстанцию, из-за чего в городе и в окрестностях исчез свет. Этот момент зафиксирован на видео:

Telegram-канал Exilenova+ предполагает, что, вероятно, речь идет о подстанции 220/110/10 "Алчевская".

