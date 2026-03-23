В оккупированном Луганске прогремели взрывы: поднялся дым. Фото

В ночь на 23 марта во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. После них в небе над городом было видно зарево от пожара.

Пожар продолжался как минимум до утра. Об этом сообщают в Telegram-канал Exilenova+ и в некоторых местных луганских пабликах.

Что известно

О том, что оккупированный Луганск ночью оказался под атакой, стало известно ближе к утру.

Около 5 часов утра в Exilenova+ отметили, что"в Луганске сообщают о взрывах".

Примерно в это же время в некоторых местных пабликах действительно начали писать, что оккупированный город находился под атакой, в результате которой возник пожар.

"Ночью, после серии громких взрывов, в черте города Луганска было заметно зарево. Возгорание виднеется до сих пор. Официальных комментариев от властей и экстренных служб до этой минуты не поступало", – почему-то удивились нежеланию оккупантов и назначенных ими гауляйтеров признавать последствия украинских атак местные пропагандисты.

Что могло быть целью атаки и где именно вспыхнул пожар – пока неизвестно.

Как рассказывал OBOZ.UA, "грохот" сегодня был слышен не только на оккупированной территории Украины, но и в РФ. Например, в российском Приморске Ленинградской области был атакован порт, там вспыхнул нефтеналивной терминал. Атаку и пожар в порту подтвердили даже местные власти, а также спутниковые снимки.

