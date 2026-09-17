Оккупированный Россией украинский город остался без еды и доступа к медицинской помощи — Bild

Оккупированные Россией Олешки в Херсонской области оказались фактически отрезанными от внешнего мира — город блокирован, а его жители остаются без регулярных поставок продовольствия. На фоне приближения холодов запасы, которые люди выращивали на собственных огородах, заканчиваются, что усугубляет угрозу голода.

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Об этом говорится в материале немецкого издания BILD. Украинские власти и международные организации на протяжении нескольких месяцев пытаются договориться об эвакуации жителей, однако гуманитарный коридор и режим прекращения огня до сих пор не обеспечены.

Олешки расположены к югу от Днепра, примерно в четырех километрах от Херсона. Несмотря на небольшое расстояние до областного центра, жители оккупированного города фактически лишены возможности свободно покинуть его или получить необходимые ресурсы с подконтрольной Украине территории. В городе могут находиться от 2000 до 4000 человек.

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Известно, что, по информации украинских источников, последняя доставка продуктов состоялась 26 мая. После этого местные жители были вынуждены выживать за счет того, что могли вырастить самостоятельно. С окончанием лета эти запасы также начали иссякать.

Из-за нехватки еды жители вынуждены забивать домашнюю птицу, поскольку больше нечем её кормить. Деньги в городе всё чаще заменяет бартерный обмен.

Сложной остается и ситуация с гуманитарной помощью. Один из гуманитарных конвоев был обстрелян российскими военными. После атаки люди забирали уцевшие остатки помощи.

Жители, пытающиеся покинуть город, также сталкиваются с опасностью. Попытки выехать могут заканчиваться гибелью людей или их возвращением обратно.

Отдельной проблемой остаются заминированные дороги и разрушенная инфраструктура.

Украинские власти и международные организации продолжают пытаться договориться об эвакуации населения. В то же время российская сторона до сих пор не согласовала гуманитарный коридор и прекращение огня для безопасной эвакуации людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированных Олешках (Херсонская область) сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов практически не пополняются.

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