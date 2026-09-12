Дороги заминированы, эвакуация практически невозможна: в оккупированных Олешках сложилась критическая ситуация

В оккупированных Олешках (Херсонская область) сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город уже длительное время остается без электричества и газа, а запасы продуктов практически не пополняются.

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Из-за заминированных дорог, постоянных обстрелов и атак дронов доставка гуманитарной помощи и эвакуация жителей стали практически невозможными. Об этом Суспильному рассказала глава Олешковской МВА Татьяна Гасаненко.

Доставка продуктов в Олешки стала невозможной

Гуманитарная ситуация в Олешках начала ухудшаться зимой 2025 года. По словам чиновницы, ранее в город раз в несколько недель удавалось доставлять продукты, медикаменты и топливо для генераторов, а на обратном пути эвакуировать желающих уехать.

Весной из-за плотного заминирования дорог такие поездки становились все более опасными. Последняя доставка продуктов состоялась 26 мая, а 2 июня во время очередной попытки двое человек погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

1 сентября автомобили, направлявшиеся в Олешки, снова обнаружили мины и растяжки, поэтому были вынуждены повернуть назад.

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"Люди чувствуют себя обречёнными. Ситуация очень сложная, всё, что можно купить, оценивается, например, в тысячу рублей. Килограмм сахара или соли – тысяча рублей, есть ли таблетка "Цитрамона" – тысяча рублей. Но на самом деле деньги не имеют никакой ценности, потому что сколько бы у тебя ни было денег, никто ничего не продает", – рассказала Гасаненко.

Благодаря огородам летом люди могли обеспечивать себя продуктами, однако из-за постоянных атак дронов выращивать урожай становится всё сложнее. Больше всего жителям не хватает картофеля, муки и мяса.

Жители остаются без помощи и эвакуации

Ситуацию также осложняет отсутствие полноценной связи с медицинскими учреждениями и возможности оперативно устанавливать информацию о погибших. Из-за постоянных атак люди почти не выходят из домов, поэтому тела погибших иногда долгое время остаются не похороненными.

Еще одной проблемой являются пожары, поскольку из-за нехватки воды потушить возгорания после обстрелов чрезвычайно сложно. Люди вынуждены покидать поврежденные дома и переселяться в другие жилые помещения, где сохранились хотя бы минимальные условия для жизни.

Несмотря на то, что возможность эвакуации жителей Олешек ранее обсуждалась, организованной эвакуации людей пока нет.

"Сальдо заявляет, что они "боятся провокаций со стороны ВСУ", понимаете? То есть четыре года назад никаких провокаций не было, пока оккупанты не пришли на нашу землю, а теперь уже были провокации", – отметила Гасаненко.

Оккупанты игнорируют критическую ситуацию в Олешках

Она подчеркнула, что сейчас в городе могут оставаться от 3 до 4 тысяч человек. В то же время украинские власти неоднократно сообщали международному сообществу о критической ситуации в городе, однако оккупационная администрация долгое время это отрицала.

Впоследствии оккупанты сами заговорили о необходимости эвакуации, когда ситуация начала ухудшаться, а доступ в город становился все более затруднительным. Обсуждалась даже возможность проведения эвакуации в августе, однако организованного выезда так и не состоялось.

Глава Олешковской МВА также принимала участие в совещаниях по ситуации в городе на самом высоком уровне. В то же время самостоятельно организовать эвакуацию с временно оккупированной территории Украина не имеет возможности.

"Совершенно ясно: территория оккупирована, и согласно Женевским конвенциям именно оккупанты должны были бы сохранить жизнь и здоровье этих людей, обеспечить их питанием, лекарствами и прочим. Но им всё равно. Даже их военные не имеют еды", – пояснила она.

Гасаненко отметила, что российские военные фактически используют жителей Олешек в качестве живого щита и не создают условий для их выезда. Она подчеркнула, что людей можно вывезти хотя бы в Скадовск или во временно оккупированный Крым, чтобы спасти их от гуманитарной катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики пытаются создать безлюдную зону вблизи реки Днепр в Херсонской области. Чтобы воплотить свои планы, враг усиливает атаки на гражданские объекты, уничтожая населенные пункты и минируя дороги.

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