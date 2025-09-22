Оккупанты хотят создать 'безлюдную зону' вблизи Днепра на Херсонщине: военный раскрыл замысел врага. Карта

Российские захватчики пытаются создать безлюдную зону вблизи реки Днепр в Херсонской области. Чтобы воплотить свои планы, враг усиливает атаки по гражданским объектам, уничтожая населенные пункты и минируя дороги.

Кроме того, оккупанты устраивают охоту на мирных жителей с помощью дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы беспилотных систем 2-го батальона 39-й отдельной бригады береговой обороны Сергей Гетьманченко.

Подробности

По его словам, в результате уничтожения Коховской ГЭС, вода затопила значительную территорию Левобережья. Там начался интенсивный рост деревьев, что стало находкой для вражеских диверсионных групп.

"И этим пользуются россияне. Они под прикрытием листьев передвигаются, маскируются", – объяснил военный.

Гетьманченко отметил, что тактика российских войск осталась неизменной. В частности, они продвигаются малыми группами, прячутся в листьях и под тепловизионными плащами. Это резко отличается от начала войны, когда противник вообще не думал о маскировке.

По словам военного, были случаи, когда штурмовиков пытались высаживать прямо под позиции украинских сил.

"Сейчас этого не наблюдаем. Пехотные вражеские подразделения проходят очень большие расстояния пешком. Если проводится какая-то ротация на технике, это маневренные маленькие баги или мотоциклы. Они рассчитывают на скорость, чтобы доехать, сбросить личный состав и быстро уехать. Потому что все, что попадает в нашу зону ответственности, уничтожается", – объяснил он.

Напомним, российские оккупанты начали применять на юге Украины новый тип беспилотников, что может создать дополнительную опасность для водителей на трассе Николаев – Херсон. Речь идет о дронах "Молния", они дешевле и быстрее привычных FPV и способны преодолевать большие расстояния с минимальными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы уничтожили на Херсонщине экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных людей. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

