Маскировался под гражданских: на Херсонщине уничтожили вражеский экипаж БПЛА

Украинские морские пехотинцы уничтожили в Херсонской области экипаж БПЛА российской армии, который маскировался под мирных людей. Всего в течение недели в своей полосе обороны защитники ликвидировали 55 оккупантов и более ста единиц их техники.

Об этом на брифинге сообщил спикер 30-го корпуса морской пехоты старший лейтенант Павел Дрогаль, передают СМИ. В то же время в соцсетях 34-й ОБр появилось видео, демонстрирующее удар по врагу.

Успехи морпехов

"Важно, что все российские террористы не остаются безнаказанными. На днях воины 30-го корпуса морской пехоты обнаружили очередной экипаж БПЛА врага, который маскировался под гражданских. Благодаря умелым действиям наших пилотов из 34-й отдельной бригады береговой обороны вражеский расчет был уничтожен", – сказал спикер.

Бойцы 34-й ОБр отметили, что систематически проводят охоту на вражеских пилотов, которые ежедневно цинично атакуют гражданских. Они находят и уничтожают оккупантов, чтобы защитить украинцев.

"Каждый из них должен знать – за каждый удар по мирным людям будет неизбежное возмездие", – подчеркнули морпехи, показав соответствующие кадры.

Дрогаль рассказал, что с 11 по 17 августа, несмотря на пропагандистскую риторику и попытки агрессора убедить мир в "мирных намерениях", войска РФ совершили 478 обстрелов позиций украинских защитников и гражданской инфраструктуры в полосе обороны 30-го корпуса морской пехоты. Кроме этого, российские захватчики нанесли там девять авиационных ударов. Также враг 34 раза пытался штурмовать позиции Сил обороны на левом берегу реки Днепр.

"Эти попытки были безрезультатными. Ни один рубеж не потерян, украинские воины отбили все атаки оккупантов и нанесли им ощутимые потери в живой силе и технике", – сказал Дрогаль.

По его словам, были ликвидированы 55 оккупантов, а также уничтожено 108 единиц вооружения и военной техники врага.

Ситуация на Херсонском направлении

В начале августа спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин сообщал, что в южных областях Украины российские войска меняют тактику. Эти направления становятся все горячее, там постоянно ведутся ожесточенные бои. В частности, самым активным враг был на фронте в Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток 18 августа на Приднепровском направлении (Херсонщина) произошло семь боестолкновений, войска РФ пытались продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по Антоновскому мосту.

