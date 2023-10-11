Около 400 украинских полицейских работают на РФ после оккупации: им сообщили о подозрении

Глава Нацполиции Украины Иван Выгивский сообщил, что около 400 работникам полиции, которые остались на оккупированных территориях и начали работать на врага, заочно сообщили о подозрении в государственной измене. Они заняли должности в так называемых местных правоохранительных органах при оккупационных "властях", за что должны понести ответственность.

Об этом Выгмвский сказал в интервью "Интерфакс-Украина". "Цифра вроде бы большая, но от общего количества полицейских это меньше 0,4%", – отметил он.

Также еще в отношении 400 сотрудников полиции, которые сейчас проживают в захваченных РФ районах, продолжаются проверки их возможной причастности к сотрудничеству с врагом. Однако все, кто отказался выезжать из оккупации, уже были уволены из рядов полиции.

"Постоянно работает внутренняя безопасность Нацполиции, проверяются полицейские, которые работают, в частности, на приграничных с РФ территориях. Всех, кого переводили с оккупированных территорий, всех, по кому были хоть какие-то сомнения, проверили с помощью полиграфа", – добавил Выгмвский.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые передавали оккупантам данные о расположении украинских военных и средствах противовоздушной обороны. Более того, одна из вражеских приспешниц передала россиянам информацию о своих родственниках, которые служат в ВСУ.

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