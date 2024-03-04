Окончательно 'Выходной': ВСУ ликвидировали начальника разведки российского батальона 'Эспаньола'. Фото

На фронте в Украине успешно "денацифицировали" начальника разведки российского добровольческого формирования "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Исходящий". Отмечается, что оккупанта ликвидировали при выполнении его террористической задачи "с оружием в руках".

Об этом сообщили пропагандистские паблики в Telegram. Отметили, что обстоятельства гибели террориста устанавливаются.

"Оказалось – это была его последняя командировка", – отметили российские каналы.

"Эспаньола" – российское военное формирование, созданное из радикальных фанатов футбольных клубов, среди которых "ЦСКА", "Спартак", "Торпедо", "Зенит", "Локомотив", "Орел" и другие команды. При этом эти фанаты самостоятельно решили поехать на войну против Украины.

Командир отряда – представитель группировки Red-Blue Warriors Станислав Орлов с позывным "Испанец". Он объяснял, что сформировал группировку именно из фанатов, поскольку они "лучше сражаются, чем мобилизированные, ведь имеют большую мотивацию". Кроме того, они закалены в фанатских столкновениях и более дисциплинированы.

В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут". У части бойцов, которые пришли "денацифицировать" Украину, есть неонацистские убеждения.

В январе 2024 года в ГУР МО Украины сообщили, что "ЧВК "Эспаньола" – частная армия российского диктатора Владимира Путина. Ранее она входила в так называемый батальон "Восток". Активный рекрутинг в ЧВК проводится на деньги путинской партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Московский хоккейный клуб ЦСКА помогает террористическому батальону "Эспаньола". В июле 2023 года он подарил микроавтобус военному подразделению, сформированному из фанатов разных клубов РФ, которое незаконно вторглось на территорию Украины и убивает жителей нашей страны.

– В ноябре 2023 года в батальон "Эспаньола" начали вербовать женщин. Их набирали в штурмовые отряды, а также в подразделы РЭБ, РЭР и БПЛА.

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