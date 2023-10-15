После бравурных заявлений ряда российских пропагандистов об “окружении" Авдеевки, наступила фаза принятия того, что ни о каком “окружении", полуокружении, на пол шишечки окружении и прочих вариациях, речи даже не идёт. А речь идёт о незначительном продвижении РОВ и занятии некритически важных позиций, ценою колоссальных потерь противника в личном составе и технике.

Итог – обескровливание первого эшелона, в состав которого входили преимущественно подразделения из состава 1 АК (чмобики “ДНР"), а так же подразделения 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА.

В настоящее время второй эшелон используется для сохранения давления на позиции СОУ и удержания занятых локаций, но интенсивность, по сравнению с первыми сутками, снизилась.

О серьёзности потерь РОВ под Авдеевкой говорит и то, что из состава группы войск "Центр" под Авдеевку спешно была отправлена 21-я ОМСБр 2-й ОВА.

Очевидно, что командование РОВ, оперируя в районе Авдеевки в наступлении цельными батальонами, намеревалось, выйти на Тоненькое и Степовое, перерезать железку и взять под огневой контроль 0542. В результате, список их желаний сократился до взятия террикона, у подножья которого они успешно и взяли…

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Состоянию на сейчас, РОВ не оставляют попыток продвинуться с юго-запада и особенно с севера-востока Авдеевки. Но, в основном их оперирование сейчас ограничено ротными компонентами. Тем не менее, это не означает, что через какое-то время попытки будут прекращены, особенно по флангам. Используя опыт наступления в Бахмуте, когда за счёт контроля над флангами противник, ценою колоссальных потерь, но продвигался, командование РОВ будет пытаться и в районе Авдеевки достичь поставленной цели – оккупации города до Нового Года, чтобы преподнести его путину и российскому потребителю информационного фаст-фуда как некую мега-победу. Опять-таки, масштабы потерь их вряд ли в реализации этого плана как-либо разуверят.

Вот только, не совсем понятно, как они будут совмещать эту амбициозную и весьма ресурсно-затратную затею, с очередным эпическим наступлением по Лимано-Купянской оси и нестабильной ситуацией в Запорожской области.

Взять Авдеевку за три дня… Взять террикон за три дня… Взять…

Слава нації!