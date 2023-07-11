'Окружение Путина мечтает о сепаратных переговорах, чтобы выйти сухими из воды', – ветеран Юрий Гудыменко

В российско-украинской войне Владимир Путин будет идти до конца, но это не исключает возможности проведения сепаратных переговоров со стороны его окружения в Москве. Об этом в интервью телеканалу Эспрессо рассказал военнослужащий, общественный и политический деятель, основатель ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

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"У многих российских чиновников совсем другой взгляд на войну, чем у Путина. Мне кажется, что Путин пойдет до конца, потому что ему некуда отступать. С одной стороны, у него внутреннее напряжение, с другой – война, где он рано или поздно проигрывает "Впрочем, я абсолютно уверен, что Москва может вести сепаратные переговоры. Честно говоря, не думаю, что это переговоры на серьезном уровне, потому что не вижу желающих общаться с Лавровым вообще", - убежден Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, США не могут предложить России ничего, кроме немедленного выхода их войск со всей оккупированной территории Украины.

"Большая часть из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, потому что не хотят тонуть вместе с Путиным. Они постараются сделать все, чтобы с семьями выйти из-под санкций. Не думаю, что у них есть что предложить, в диктаторской стране руководит только диктатор, другие – исполнители", – подытожил Гудыменко.