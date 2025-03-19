'Окружения там нет': Зеленский рассказал о ситуации на Курщине и объяснил, какие операции проводят ВСУ

Угрозы окружения украинских бойцов в Курской области нет. Силы обороны проводят операцию, направленную на невозможность расширения российской оккупации.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что российский диктатор Путин не должен указывать Украине, когда ей нужно отводить свои военные силы.

Он добавил, что на Курщине есть вражеские войска, и они планируют атаковать Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

"Мы видим скопления войск в Курской области. Они хотят бить по Сумской, Харьковской и Запорожской областям. Но мы так легко им это сделать не дадим", – подчеркнул президент.

Гарант отметил, что Вооруженные силы продолжают операцию, чтобы сорвать планы врага.

"Наши ребята стоят там и показывают, что не окружены. Не Путин руководит, когда им куда отходить", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский также рассказал о ситуации в Курской области президенту Финляндии Александру Стуббу.

"Проинформировал господина президента о российской дезинформации о ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачи, как это нужно для Украины", – подчеркнул Зеленский.

В частности, во время визита в Финляндию политики обсудили ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"Конечно, фокус на оборонной поддержке и инвестициях в нашу промышленность. Украинская позиция неизменна, мы готовы к взаимовыгодному совместному производству со всеми партнерами, кто действительно помогает", – подчеркнул Зеленский.

Среди других тем речь шла о гарантиях безопасности и потенциальном вкладе Финляндии в будущую архитектуру безопасности Европы и европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Напомним, Владимир Зеленский назвал красную линию, которую Украина не нарушит во время каких-либо мирных переговоров. Недопустимо признание российскими украинских территорий, которые захватила Россия. По его мнению, россияне не демонстрируют ни малейшего желания вступать в реальные добросовестные переговоры о прекращении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский объяснил, чем может грозить Украине остановка разведданных США по требованию Кремля. В частности, Украина не сможет эффективно отслеживать российскую баллистику.

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