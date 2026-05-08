Олег Ляшко стал командиром полка БпЛА: что известно

Бывшего народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко назначили командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток". Решение приняли 6 мая 2026 года в командовании Сухопутных войск ВСУ.

О кадровых изменениях сообщили информированные собеседники"Украинской правды" в Силах обороны. По словам источников, старшего лейтенанта Олега Ляшко перевели на новую должность со штатно-должностной категорией "полковник".

Перед этим Ляшко занимал должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады 3 армейского корпуса ОК "Восток". Его уволили с этой должности в тот же день.

В то же время собеседники издания уточнили, что речь идет именно о штатно-должностной категории, а не о присвоении воинского звания. "О получении Ляшко звания полковника речь не идет", – отметил источник.

Расширение подразделения

В конце апреля 2026 года в медиа уже появлялась информация о возможном расширении батальона беспилотных систем 63-й ОМБр, который возглавлял Ляшко, до уровня полка. Теперь эти изменения фактически подтвердились новым назначением.

11 октября 2024 года Олега Ляшко назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Тогда в Сухопутных войсках объясняли, что такое решение связано с его результатами в сфере беспилотных систем.

В войске тогда заявляли, что экс-нардеп продемонстрировал успехи в развитии и работе направления БпЛА. И, похоже, именно этот опыт стал основанием для дальнейшего повышения.

Что известно сейчас

432-й отдельный полк беспилотных систем входит в состав 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток". Именно это направление в последние годы активно усиливают подразделениями БпЛА из-за изменения характера боевых действий на фронте.

По информации источников, Ляшко перевели с должности командира батальона 63-й ОМБр со штатно-должностной категорией "подполковник". На новой должности предусмотрена категория "полковник".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 25 апреля стало известно, что батальон беспилотных систем 63-й ОМБ расширяют до полка в составе 3-го армейского корпуса. Соответственно, его известный командир экс-нардеп Олег Ляшко станет комполка. ББС 63-й ОМБр был масштабирован до отдельного полка в составе 3-го АК.

Еще раньше, 26 января этого года Олег Ляшко получил из рук президента Украины государственную награду – орден "За заслуги" III степени. Награждение состоялось во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы".

