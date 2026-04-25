Комбат Олег Ляшко становится комполком: батальон беспилотных систем 63-й ОМБр расширяют до полка

25 апреля стало известно, что батальон беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ расширяют до полка в составе 3-го армейского корпуса. Соответственно, его известный командир экс-нардеп Олег Ляшко станет комполка.

Об этом сообщил Telegram-канал In Factum. Там распространили сообщение военного с ником Михаил Сергеевич, который писал, что ББС 63-й ОМБр был масштабирован до отдельного полка в составе 3-го АК.

В связи с этим подразделение ищет пилотов ударных и разведывательных дронов.

"То есть всем нам известный комбат Олег Ляшко становится комполком. Уважение. Тип тихо, спокойно и методично строит неплохую военную карьеру. Сумев организовать одно из лучших подразделений БпС в составе линейной бригады", – отметили в In Factum.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщал о развитии способности корпусов. Было профинансировано создание четырех отдельных полков БпС пилотных корпусов и присоединено к программе еще три корпуса.

Что предшествовало

15 октября 2024 года стало известно, что Олега Ляшко назначили на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр. Решение приняли на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады.

"Лейтенант Ляшко Олег Валерьевич за два года службы в этой бригаде зарекомендовал себя следующим образом: относительно беспилотных систем, он сразу начал глубоко вникать в их суть и их роль на поле боя, понимая их важность; во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника", – сообщали в 11-м армейском корпусе.

А 26 января этого года Олег Ляшко получил из рук президента Украины государственную награду – орден "За заслуги" III степени. Награждение состоялось во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы".

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины совместно с кластером Brave1 внедряет новый подход к противовоздушной обороне. А именно – дистанционное управление дронами-перехватчиками на значительных расстояниях. Технология уже доказала эффективность в боевых условиях, было зафиксировано сбитие вражеских воздушных целей на дистанциях в сотни и тысячи километров.

