Украина запускает новый уровень 'малой' ПВО: Федоров объяснил, что изменится

Министерство обороны Украины совместно с кластером Brave1 "внедряет новый подход к противовоздушной обороне". А именно – введено дистанционное управление дронами-перехватчиками на значительных расстояниях. Технология уже доказала эффективность в боевых условиях, было зафиксировано сбитие вражеских воздушных целей на дистанциях в сотни и тысячи километров.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, бывший глава Минцифры и один из инициаторов большинства программ, связанных с цифровизацией украинского войска. Глава Минобороны также показал соответствующее видео.

Что интересно: в видео – работа нардепа Марьяна Заблоцкого. Это он управляет дроном-перехватчиком, причем делает это за рубежом, за сотни километров от точки использования БПЛА.

Такое дистанционное управление дронами депутат сейчас внедряет на уровне добровольческого формирования территориальной общины.

О чем речь

Еще год назад в кластере Brave1 испытали технологию удаленного управления для дронов-перехватчиков. Испытания были удачными, поэтому в кластере ввели эту инновацию в серийное производство.

Но это касалось только одной линейки дронов одного производителя. А теперь "более 10 производителей интегрировали это решение в свои системы", утверждает Михаил Федоров.

Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать способности без привязки к фронту.

"По заданию президента продолжаем развивать инновации для защиты украинского неба. Двигаемся к выполнению целей: 100% детекции и не менее 95% обезвреживания вражеских воздушных целей", – отмечает глава Минобороны.

Что предшествовало

Недавно украинские военные впервые в мире применили дрон-перехватчик Sting на расстоянии 2000 километров. Пилот, находясь за пределами Украины, дистанционно управлял беспилотником.

Стартап "Дикие шершни", производитель этих дронов, уточнил, что сам борт работал на севере страны. Дистанционно управлять дроном удалось с помощью системы Hornet Vision Ctrl.

Напомним, в марте 2026 года украинские дроны-перехватчики продемонстрировали рекордные результаты, уничтожив более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина начала использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Швидун", специально разработанный для перехвата вражеских ударных дронов. Этот украинский дрон уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов".

