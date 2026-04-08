Еще один рекорд: Федоров сказал, сколько вражеских БпЛА сбили украинские дроны-перехватчики в марте

В марте 2026 года украинские дроны-перехватчики продемонстрировали рекордные результаты, уничтожив более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в своем Telegram. По его словам, дроны-перехватчики стали ключевым элементом украинской противовоздушной обороны.

Федоров отметил, что в марте перехватчики сбили более 33 тысяч российских БпЛА, среди которых были дроны разных типов, в частности Shahed, "Герберы", "Молнии", Zala, "Орланы" и другие. Он подчеркнул, что это украинская технологическая инновация, которая уже активно используется для противодействия массированным атакам беспилотников.

В то же время, по словам вице-премьера, одним из главных вызовов остаются реактивные "шахеды". Россия масштабирует их применение, а рост скорости усложняет перехват таких целей. Украинские специалисты вместе с производителями уже анализируют технические решения, определяют слабые места и координируют действия для быстрого масштабирования эффективных систем.

Федоров также сообщил, что оборонный кластер Brave1 недавно поддержал 12 технологий в рамках совместной с Евросоюзом грантовой программы EU4UA Defence Tech. Компании-разработчики получат до 150 тысяч евро на создание скоростных дронов-перехватчиков, способных развивать скорость более 450 км/ч, а также современных систем противодействия воздушным целям.

Кроме того, по поручению президента Владимира Зеленского обсуждались системные вопросы развития этого направления. В частности, речь шла о контрактах на 2026 год, подготовке пилотов, создании полигонов для тестирования, дефиците наземных станций, возможностях экспорта и обновлении критериев оценки эффективности в рамках проекта "Армия дронов".

По словам Федорова, для развития рынка перехватчиков уже сделан ряд системных шагов. В частности, введена уникальная модель вознаграждения компаний за сбивание "шахедов", в рамках которой впервые был уничтожен такой дрон перехватчиком. Также с 2024 года кластер Brave1 предоставил более 40 грантов производителям, а сейчас в экосистему входит около 100 компаний, разрабатывающих дроны-перехватчики.

Отдельно в рамках платформы Brave1 Dataroom создана среда для тренировки моделей искусственного интеллекта. Сейчас более 30 компаний тестируют и совершенствуют более 50 моделей ИИ, которые помогают выявлять и перехватывать воздушные цели при различных погодных условиях и в разное время суток.

"Во время встречи поставил производителям две ключевые задачи: разработать и масштабировать технологии реактивных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "Шахедам", разработать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеорологических условиях", – отметил министр.

Федоров подчеркнул, что Украина на условиях прозрачного рынка готова быстро покупать новые технологии у производителей, которые эффективно выполнят эти задачи и защитят украинское небо.

Напомним, недавно украинская компания ОSIRIS AI представила новый дрон-перехватчик UEB-1, который использует элементы ИИ и обработку данных в реальном времени, что позволяет емудействовать почти автономно во время перехвата.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны Украины допустило к эксплуатации новый дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter, который предназначен для борьбы с ударными и разведывательными БпЛА. А также в серийное производство пошел дрон-перехватчик Octopus.

