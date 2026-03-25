После дрона P1-SUN в Украине создали новый дрон-перехватчик UEB-1: что он умеет. Фото

Украинская компания ОSIRIS AI представила новый дрон-перехватчик UEB-1, ориентированный на борьбу со скоростными воздушными целями. Аппарат использует элементы ИИ и обработку данных в реальном времени.

Такой функционал позволяет ему действовать почти автономно во время перехвата. О разработке сообщила компания OSIRIS AI.

Новый беспилотник впервые представили на международной выставке Xpotential в немецком городе Дюссельдорфе. "Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности", – говорят специалисты.

UEB-1 способен развивать скорость до 315 км/ч, что позволяет эффективно преследовать и уничтожать скоростные воздушные цели. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта дрон может прогнозировать траекторию движения объектов и сопровождать их в полете.

Система обработки данных непосредственно на борту обеспечивает выполнение задач перехвата с минимальным участием оператора. Это значительно сокращает время реакции на угрозу и повышает эффективность применения в условиях интенсивных атак.

По техническим характеристикам, дальность полета аппарата достигает до 18 км в зависимости от условий, а продолжительность миссии превышает 10 минут. Общая масса дрона составляет 3,1 кг, из которых 0,5 кг приходится на боевую часть.

"Конструкция обеспечивает жесткость и точность управления во время миссий активного преследования", – отметили разработчики. UEB-1 создан на базе платформы OSIRIS DroneOS, которая позволяет беспилотным системам работать автономно, анализируя данные в реальном времени без постоянного контроля человека.

В 2025 году стартап OSIRIS AI привлек иностранные инвестиции именно для развития таких технологий. Разработка появилась на фоне активного развития в Украине сегмента дронов-перехватчиков, который насчитывает более десятка различных моделей с различными характеристиками и функционалом. Среди известных образцов – STING и P1-SUN, которые уже применяются для противодействия вражеским беспилотникам, в частности типа Shahed.

Украинские перехватчики в целом работают в радиусе до 20 км и могут достигать скорости около 300 км/ч, а отдельные модели – еще более высоких показателей. Это делает их важным элементом современной системы противовоздушной обороны и перспективным экспортным продуктом.

Ранее OBOZ.UA писал, на авиашоу в Дубае Украина впервые публично продемонстрировала дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские беспилотники в условиях боевых действий. Отечественный производитель БПЛА SkyFall представил свой перехватчик P1-Sun, который производится в больших сериях.

