Украинский дрон-перехватчик впервые применили на расстоянии 2000 км: что известно

Украинские военные впервые в мире применили дрон-перехватчик Sting на расстоянии 2000 километров. Пилот, находясь за пределами Украины, дистанционно управлял беспилотником.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании "Дикие шершни", которая производит эти беспилотники. Там уточнили, что сам борт работал на севере страны. Дистанционно управлять дроном удалось с помощью системы Hornet Vision Ctrl.

"Невероятный рекорд: управление STINGом на расстоянии 2000 км благодаря HORNET VISION Ctrl. Пилот, находясь заграницей, управлял перехватчиком STING, который находился на севере Украины", – сообщили производители.

В компании добавили, что эта же система ранее позволила перехватчику Sting уничтожить два российских дальнобойных беспилотника Shahed на расстоянии 500 километров.

Заметим, дрон-перехватчик Sting создан для противодействия реактивным беспилотникам типа Shahed. Борт способен развивать скорость более 340 км/ч. БПЛА может подниматься на высоту до 3000 метров.

Напомним, в марте 2026 года украинские дроны-перехватчики продемонстрировали рекордные результаты, уничтожив более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов. Это вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Также OBOZ.UA сообщал, Украина начала использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Швидун", специально разработанный для перехвата вражеских ударных дронов. Этот украинский дрон уже зарекомендовал себя как один из самых эффективных перехватчиков "Шахедов".

