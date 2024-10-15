В ВСУ объяснили назначение Ляшко комбатом

Лидер Радикальной партии, бывший народный депутат, а ныне военнослужащий Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления 63-й отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. В Вооруженных силах объяснили, что это решение было принято, поскольку во время службы Ляшко хорошо себя зарекомендовал.

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Об этом говорится в заявлении 11-го армейского корпуса Сухопутных войск Украины. Назначение прошло на основе ходатайства и плана перемещения командира бригады.

Сообщается, что, будучи лейтенантом, экснардеп Ляшко сразу начал глубоко изучать беспилотные системы и их роль на поле боя, понимая их ключевую важность.

В 63 ОМБр добавили, что Ляшко был назначен комбригом благодаря своим достижениям на предыдущих должностях, связанных с БПЛА. За это время военные успешно отразили большое количество механизированных атак, уничтожили сотни единиц техники и живой силы противника.

К тому же в сентябре батальон беспилотных систем бригады попал в топ-10 самых эффективных подразделений ВСУ по поражению врага с помощью дронов.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", – подчеркнули военные.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта украинские дроны посетили позиции россиян и ликвидировали более десятка оккупантов. По врагу удачно отработали пилоты батальона беспилотных систем и 105 батальона 63 отдельной механизированной бригады.

Напомним, что в 2022 году лидер "Радикальной партии", народный депутат Украины VIII, VII, VI, V, IV созывов Олег Ляшко вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он отправился служить простым солдатом.