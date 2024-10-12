Пересекли 'красные линии': пилоты БПЛА 63-й бригады наведались на вражеские позиции и устроили 'русорез'. Видео

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. На одном из направлений фронта украинские дроны навестили позиции россиян.

Видео дня

Ликвидировано более десятка оккупантов. Видео с удачной боевой работой пилотов батальона беспилотных систем и 105 батальона 63-й отдельной механизированной бригады появилось в Telegram-канале подразделения.

"А вот и обещанное видео свеженького русореза! Пилоты ББС и 105 батальона 63 бригады перешли-перелетели красные линии и наведались на вражеские позиции. Результат – более десятка хороших русских", – говорится в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксированы многочисленные удары по окопам и блиндажам врага. Для поражения украинские воины применяли сбросы с БПЛА и FPV-дроны. Догоняли они и тех россиян, которые пытались спастись от неминуемого.

В доказательство превращения более десятка захватчиков в "хороших россиян" военные показали их тела на местах поражений.

Напомним, ранее в сети сообщили о потере россиянами истребителя Су-34 с экипажем. Российские пропагандисты утверждают, что самолет был сбит украинским F-16, когда пускал по Украине КАБ.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу в Ровеньках. Так хранились горюче-смазочные материалы, предназначавшиеся для оккупантов.