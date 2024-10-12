В сети сообщили о потере россиянами истребителя Су-34 с экипажем: первые подробности

Российские пропагандисты заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, вражеский самолет был уничтожен в ночь на 12 октября.

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Также сообщается, что экипаж истребителя погиб. Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber.

Кремлевские пропагандисты никаких подробностей о потере истребителя не рассказали. В то же время из сообщения понятно, что экипаж вражеского самолета был ликвидирован.

Пропагандисты пожаловались, что Су-34 был уничтожен во время сбрасывания управляемой авиабомбы. При этом в РФ заявили, что российский истребитель был уничтожен с помощью F-16.

Украинские мониторинговые каналы также сообщили о потере российских оккупантов в авиации. По предварительным данным, истребитель был сбит.

По состоянию на 12:30 в Генеральном штабе ВСУ информацию об уничтожении российского истребителя не комментировали.

Напомним, в ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области был атакован 67-й склад БК Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Там среди прочего хранились боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы.

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