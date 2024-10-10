Оттуда поднимались самолеты для ударов по Украине: в ГУР и СБУ раскрыли, сколько Су-34, Су-35 и Ми-8 было на пораженном в Адыгее аэродроме

В ночь на 10 октября украинские дроны атаковали военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Во время удара на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов.

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Речь идет об истребителях-бомбардировщиках Су-34, Су-35 и вертолетах Ми-8. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

На данный момент информация о поврежденных и уничтоженных вражеских самолетах и вертолетах устанавливается. Однако сейчас известно, что после атаки БПЛА на территории аэродрома возник масштабный пожар и произошла детонация.

Взрывы и пожары на аэродроме подтверждаются спутниковым мониторингом. Более того, местные власти после удара по аэродрому объявили эвакуацию.

Страна-террорист Россия использует этот аэродром в Краснодарском крае (в 450 км от линии фронта) для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

"СБУ система уничтожает военный потенциал рашистов. После каждой атаки в России все меньше ресурсов, чтобы вести войну против нашего государства. Работаем над тем, чтобы у России не было ни ракет, ни самолетов, которые могут наносить удары по Украине", – заявил источник в СБУ.

Также проинформированный источник в СБУ добавил, что в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили склад дронов-камикадзе Shahed в районе Эйска. В результате атаки зафиксировано несколько сильных взрывов, вызвавших пожар и последующую детонацию на месте хранения беспилотников.

Напомним, беспилотники атаковали военный аэродром в республике Адыгея, расположенный неподалеку от станицы Ханской. Местные жители слышали громкие взрывы, после которых в районе авиабазы вспыхнул пожар – вероятно, загорелся склад ГСМ.

Позже в Генеральном штабе ВСУ уточнили, что под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области был атакован 67-й склад БК Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ. Там среди прочего хранились боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы.

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