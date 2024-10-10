В Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Адыгее, где базировались Су-34 и Су-27: поражен склад БК

Силы обороны Украины в ночь на четверг, 10 октября, поразили аэродром "Ханская" в российской Республике Адыгея, где базировались боевые самолеты Су-34 и Су-27. Под удар попал склад боеприпасов.

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Информацию о поражении подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. "Сегодня ночью нанесен огневой поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея РФ. В частности, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта", – говорится в сообщении.

В районе цели фиксировалась работа российской ПВО, зафиксировано возгорание, информировали в Генштабе.

Известно, что на авиабазе "Ханская" базировались самолеты "Су-34" и "Су-27".

Более подробная информация о последствиях удара уточняется, заявили в Генштабе.

Поражение нанесено силами и средствами Службы безопасности, Главного управления разведки Министерства обороны и Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям ВС РФ будет продолжаться и дальше", – пообещали в Генеральном штабе.

Как рассказали источники OBOZ.UA, на "Ханской" дислоцируется российская 272-я учебная авиационная полоцкая авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиаучилища.

Эту базу авиация врага использует для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям украинской армии и населенным пунктам Украины.

На момент атаки на "Ханской", по данным источников OBOZ.UA, находились 12 фронтовых бомбардировщиков Су-34, два легких самолета Diamond DA42, 37 учебно-боевых самолетов Л-39, четыре истребителя Су-35С и два вертолета Ми-8.

Всего на аэродроме находилось 57 боевых и тренировочных самолетов и вертолетов. Число уничтоженных или поврежденных устанавливается.

В то же время уже известно, что на авиабазе "Ханская" вспыхнули масштабные пожары и началась детонация, что подтверждается спутниковым мониторингом.

Местные власти объявили эвакуацию.

По словам источника в СБУ, украинские защитники работают над тем, чтобы у страны-агрессора не осталось ракет и самолетов для ударов по Украине.

Собеседник в спецслужбе также рассказал, что ночью дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили состав "Шахедов" в районе Ейска на Кубани. Там раздалось несколько мощных взрывов, вспыхнул пожар, зафиксирована детонация на месте хранения дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью вблизи станицы Ханской слышали громкие взрывы, после которых вспыхнул пожар в районе авиабазы оккупантов. Местные СМИ писали о работе ПВО и прилетах по территории военного объекта. Россияне в сети жаловались на "ужас" вокруг.