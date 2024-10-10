Пожар длился несколько часов: появились данные о последствиях атаки по складу с дронами в Краснодарском крае

В среду, 9 октября, около 20:00 Силы обороны атаковали базу хранения российских "Шахедов" (БПЛА "Герань-2") вблизи населенного пункта Октябрьский Ейского района Краснодарского края РФ. Эта территория подчинена 1-й эскадрилье беспилотных летательных аппаратов бригады "ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б).

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О последствиях удара по складу с дронами сообщили в телеграм-канале "Досье Шпиона". Отмечается, что пожар был ликвидирован спустя два часа после удара.

В результате удара был уничтожен склад и его содержание, в частности:

45 БПЛА "Герань-2";

53 осколочно-фугасные боевые части "Герань-2";

55 термобарических боевых частей "Герань-2";

4,5 тонны авиационного бензина.

По данным Генштаба, на базе в Краснодарском крае хранилось около 400 ударных дронов.

"По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", – отметили в сообщении.

В Генштабе пояснили, что уничтожение базы дронов значительно ограничит возможности российских оккупантов наносить удары по Украине и терроризировать местных жителей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области раздались взрывы. "Бавовна" посетила 67-й склад БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России, где хранились среди прочего боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в России бурно отреагировали на взрывы в Карачеве на складе с боеприпасами. Многих разозлило, что ПВО не смогла защитить объект, а власти и пропаганда использовали мягкие формулировки, чтобы не подтверждать результативный удар ВСУ.

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