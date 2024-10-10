Пожар длился несколько часов: появились данные о последствиях атаки по складу с дронами в Краснодарском крае
В среду, 9 октября, около 20:00 Силы обороны атаковали базу хранения российских "Шахедов" (БПЛА "Герань-2") вблизи населенного пункта Октябрьский Ейского района Краснодарского края РФ. Эта территория подчинена 1-й эскадрилье беспилотных летательных аппаратов бригады "ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б).
О последствиях удара по складу с дронами сообщили в телеграм-канале "Досье Шпиона". Отмечается, что пожар был ликвидирован спустя два часа после удара.
В результате удара был уничтожен склад и его содержание, в частности:
- 45 БПЛА "Герань-2";
- 53 осколочно-фугасные боевые части "Герань-2";
- 55 термобарических боевых частей "Герань-2";
- 4,5 тонны авиационного бензина.
По данным Генштаба, на базе в Краснодарском крае хранилось около 400 ударных дронов.
"По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", – отметили в сообщении.
В Генштабе пояснили, что уничтожение базы дронов значительно ограничит возможности российских оккупантов наносить удары по Украине и терроризировать местных жителей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области раздались взрывы. "Бавовна" посетила 67-й склад БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России, где хранились среди прочего боеприпасы из КНДР и управляемые авиабомбы.
Как сообщал OBOZ.UA, в России бурно отреагировали на взрывы в Карачеве на складе с боеприпасами. Многих разозлило, что ПВО не смогла защитить объект, а власти и пропаганда использовали мягкие формулировки, чтобы не подтверждать результативный удар ВСУ.
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