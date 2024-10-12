Поразили склад ГСМ российских оккупантов: в Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу в Ровеньках. Видео

В ночь на 12 октября воины Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись и для нужд армии РФ.

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На территории объекта фиксируется пожар. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ. На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что поражение произвели воины ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

По этой нефтебазе, уточнили военные, прилетает уже не в первый раз. В частности, пожар на объекте бушевал после атаки 24 апреля прошлого года.

"Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, утром 12 октября OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области вспыхнул пожар на нефтебазе. Возгорание вызвала атака беспилотников и работа вражеской ПВО. И пока местные забрасывают в чаты видео с последствиями поражения, местные "власти" молчат, никак не комментируя происшествие.