В оккупированных Ровеньках в Луганской области вспыхнула нефтебаза: сообщают об атаке БПЛА. Видео

Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области вспыхнул пожар на нефтебазе. Возгорание вызвала атака беспилотников и работа ПВО.

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Об инциденте сообщили Telegram-каналы. Отмечается, что оккупационные власти населенного пункта пока никак его не прокомментировали.

Напомним, "бавовна" уже не впервые посетила Ровеньки. Нефтебаза пылала также 24 апреля, после того, как на объекте раздался взрыв.

"Неизвестный добрый беспилотник атаковал нефтебазу во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области. Расстояние до линии фронта составляет более 100 км", – отметил Стерненко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спутниковые снимки подтвердили поражение российских военных складов в районе поселка Октябрьский район Краснодарского края РФ. Заявляется, что там противник хранил дроны-камикадзе типа "Шахед".

– Среди последних пораженных Украиной целей на территории РФ – место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и состав БК на авиабазе в Адыгее. Все эти удары ставят российское управление перед необходимостью реорганизовать систему материально-технического обеспечения.

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