Удары Украины по складам БК могут поставить Россию перед выбором: в ISW оценили последствия 'бавовны'

Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей – место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и склад БК на авиабазе в Адыгее.

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Эти и предварительные удары, а также продолжение применения тактики уничтожения накопившихся Россией боеприпасов в местах складирования ставят российское руководство перед необходимостью реорганизовать систему материально-технического обеспечения. Об этом идет речь в новом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили об очередных точных ударах Украины по российским складам боеприпасов.

Так, накануне стало известно, что Силы обороны поразили склад "Шахедов" вблизи Октябрьского в Краснодарском крае РФ, где оккупанты хранили около 400 ударных дронов. После прилета там начался мощный пожар и вторичная детонация, а местные власти заявили о повреждении нескольких домов и о том, что неопределенным складам в этом районе существенный ущерб якобы не был нанесен.

Кроме того, дроны Службы безопасности, Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили склад боеприпасов на авиабазе Ханская в Республике Адыгея. Там базируются, в частности российские истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27. И, как утверждает украинская разведка, на момент атаки на аэродроме находились 57 учебных и боевых самолетов и вертолетов.

Эту авиабазу российские войска используют для дозаправки самолетов во время авиаударов по Украине. А по данным российских источников, на авиабазе дислоцируется 272 учебная авиационная база Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Последствия атаки до сих пор устанавливаются, пока нет подтверждений, что были поражены самолеты или вертолеты.

Ибранная Украиной тактика создает для РФ проблемы. Российское командование нуждается в "Шахедах" для атак как на прифронтовые населенные пункты, так и на глубоко тыловые. К тому же российские войска расходуют для ударов по украинским позициям около 10 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

Также ранее украинские войска в сентябре нанесли удары по складам боеприпасов в Октябрьском и Торопце Тверской области, Тихорецкому складу боеприпасов в Краснодарском крае и хранилищу ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области уже в начале октября.

Единичные атаки вряд ли оказали бы существенное влияние на военные усилия РФ, считают аналитики. Однако повторение ударов, к которому прибегает Украина, может заставить российское военное командование РФ принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и материально-технического обеспечения в тыловых районах России для смягчения последствий таких ударов. Ведь благодаря массово оптимизированной российской логистике, сейчас они достаточно болезненны.

В ISW также убеждены: если до этого рассредоточения западные партнеры решатся снять ограничения на использование западных систем, а Украина продолжит развивать возможности собственных дальнобойных ударов – украинские силы смогут эффективнее бить по таким уязвимым местам России, чем если она успеет принять контрмеры.

"Украинские удары по объектам в России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские силы будут иметь материальные средства, возможности и разрешение на проведение такой кампании ударов по материально-техническим и вспомогательным объектам в России в масштабе ", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские оккупанты потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе. Речь идет о периоде с октября 2023 года, когда россияне активизировали усилия по захвату Авдеевки и по сей день.

И аналитики считают, что военное командование РФ может не захотеть или не сможет принять такие масштабы и темпы потерь техники в ближайшие месяцы и годы, учитывая ограничения в оборонно-промышленном производстве страны-агрессоры.