Оккупанты потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе: в ISW объяснили, что это значит

Войска РФ потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе Донетчины с начала операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и в ходе дальнейших штурмов летом 2024-го. Военное командование врага может не захотеть или не сможет принять такие масштабы и темпы потерь техники в ближайшие месяцы и годы, учитывая ограничения в оборонно-промышленном производстве страны-агрессора.

Видео дня

Также на это может повлиять ограниченность запасов советской техники в России и неспособность ее военных добиваться на фронте оперативно значимых территориальных успехов с помощью механизированного маневра. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), отмечая, что реальные потери россиян гораздо выше.

Они ссылаются на данные пользователя открытого источника в соцсети X, отслеживающего визуально подтвержденные потери российской военной техники в Украине. Тот 4 октября подтвердил, что ВС РФ потеряли уже 1830 единиц тяжелой техники в Покровском районе фактически за год (с 9 октября 2023-го).

Согласно подсчетам, оккупанты потеряли в общем 539 танков (примерно полторы дивизии своих танков) и 1020 боевых машин пехоты (примерно четыре-пять мотострелковых дивизий) во время наступательных операций в Покровском районе. Источник уточнил, что Силы обороны Украины уничтожили 381 из этих 539 танков и 835 из 1020 бронемашин.

Помимо этого, армия РФ потеряла 26 боевых машин пехоты, 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 11 артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика. Еще 25 танков и 59 бронемашин (примерно два батальона механизированной техники) оккупанты потеряли в Покровском районе буквально с 6 сентября 2024 года.

В ISW напомнили, что российские войска начали усиленную четырехмесячную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, а затем продолжили наступления к западу от города, а также к западу и юго-западу от оккупированного Донецка весной и летом 2024 года.

"Поэтому данные пользователя X должны отображать потери российской техники, накопленные в ходе этих наступательных усилий. Его оценка, основанная на визуально подтвержденных потерях техники, вероятно, консервативна, поскольку не все они визуально задокументированы. Фактическое же количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, выше, чем сообщалось", – подчеркнули аналитики.

По их мнению, российское военное командование может не захотеть или не сможет принять нынешние масштабы и темпы потерь техники в ближайшие месяцы или даже годы. Отмечается, что ВС РФ уже израсходовали значительное количество бронетехники в течение первых недель своих наступательных усилий по захвату Авдеевки, а затем ограничили ее использование во время боев в пределах города. Одновременно они активизировали наступления на другие города Покровского района, но часто проводят в основном безуспешные механизированные атаки в размере взвода и роты.

По данным ISW, большинство этих российских штурмов привели к значительным потерям бронетехники в обмен на незначительные территориальные успехи. Командир одного из подразделений ВСУ, действующих на Донетчине, указал, что российские войска теряют до 90% транспортных средств, используемых в механизированных атаках на этом направлении.

Со своей стороны британский аналитический центр Международного института стратегических исследований (IISS) ранее подсчитал, что по состоянию на февраль 2024 года ВС РФ ежегодно теряли более 3000 ББМ.

"Но текущий уровень потерь бронетехники Россией может быть выше, учитывая, что данные пользователя X, в частности, не учитывают потери российской техники по всей линии фронта. Войска РФ продвинулись только примерно на 40 км на направлении Авдеевка/Покровск с октября 2023-го, и потеря техники стоимостью более пяти дивизий для таких "успехов" не может быть приемлемой бесконечно без фундаментального изменения возможностей России по обеспечению своей войны ресурсами", – считают военные эксперты.

Они предполагают, что агрессор накопил большое количество техники для указанных атак на Донбассе, хотя среднесрочные и долгосрочные ограничения запасов бронетехники и темпов ее производства наряду с растущими потерями могут заставить Россию переосмыслить преимущества усиленных механизированных атак на этих участках фронта по сравнению с долгосрочными военными усилиями в Украине.

Считается, что готовность российского военного командования добиваться ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все более дорогостоящей, поскольку оккупанты в ближайшие месяцы и годы будут расходовать ограниченные запасы оружия и техники советской эпохи.

"России будет трудно адекватно снабжать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода экономики на военный лад и значительного увеличения темпов производства оборонной промышленности. Это шаг, которого диктатор Путин до сих пор стремился избегать", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в 110-м ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко, воюющей на Покровском направлении, отметили, что враг не отказался от планов захватить Покровск. На этом участке фронта армия РФ круглосуточно пытается проводить штурмы, применяет много техники и большое количество личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!