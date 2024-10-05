'У врага много техники и личного состава': в ВСУ рассказали о проблемах на Покровском направлении

Российские оккупационные войска не отказались от планов захватить Покровск в Донецкой области. На этом направлении на передовой враг круглосуточно пытается проводить штурмовые действия.

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Армия России применяет много техники и большое количество личного состава, рассказал в пятницу, 4 октября, начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Иван Секач в эфире Эспрессо.

По словам военного, ситуация на Покровском направлении сейчас очень сложная для Сил обороны Украины.

"Враг не уменьшает свои попытки продвинуться на Покровском направлении. Происходят постоянные штурмы именно в направлении города Покровск. В частности, в направлении населенных пунктов Горняк и Селидово. Именно в этом направлении российские оккупанты пытаются продвигаться", – отметил он.

Пресс-офицер отметил, что большую роль на этом участке фронта играет ландшафт, поскольку ранее была относительная равнина. Теперь же, по словам военного, боевые действия происходят на склонах и высотах, что позволяет замедлить наступление российских оккупантов.

"В целом можно констатировать, что россияне штурмуют постоянно. Нам очень тяжело, если говорить откровенно, у нас много раненых", – рассказал Секач.

Секач также отметил, что во время штурмов оккупанты вернулись к тактике, когда атакуют группами по четыре человека, а раньше было по два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что ВСУ пока удалось сдержать активное наступление врага под Покровском. Также бойцы ВСУ не дали россиянам прорваться на Курском направлении.

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