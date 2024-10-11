Зафиксированы следы пожара: появились спутниковые снимки последствий поражения складов с "Шахедами" под Ейском

Снимки, сделанные спутниками, подтверждают поражение российских военных складов в районе поселка Октябрський Ейского района Краснодарского края РФ. Заявляется, что там противник хранил дроны-камикадзе типа "Шахед".

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Соответствующие фотодоказательства опубликовал проект "Схемы". На кадрах со спутника Planet Labs за 11 октября видно последствия атаки украинских беспилотников: повреждение складских зданий (в том числе разрушение крыши одного из них) и следы пожара.

Операция (средствами Военно-морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины) была выполнена 9 октября. Это подтверждал Генеральный штаб Вооруженных сил.

"По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", – информировали в ведомстве.

9 октября российские СМИ также сообщили о взрывах в Октябрьском районе под Ейском. Однако представители местных властей не комментировали последствия удара и уверяли, что "атака беспилотников была успешно отбита".

Территория пораженного склада принадлежит 1-й эскадрилье беспилотных летательных аппаратов бригады "ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б) ВКС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 9 октября в российском Карачеве Брянской области раздались взрывы на 67-м складе БК Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России.

– В РФ бурно отреагировали на эту атаку. Многих россиян разозлило, что ПВО не смогла защитить объект, а власти и пропаганда использовали мягкие формулировки, чтобы не подтверждать результативный удар ВСУ.

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