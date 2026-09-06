Олигархи, "единоросы" и брат из администрации: в СВР раскрыли, кто в России зарабатывает на строительстве на ВОТ Украины

Россия превратила оккупированные территории Украины в источник личного обогащения для лиц, близких к Кремлю. Одним из основных способов заработка стало строительство ипотечного жилья на руинах украинских городов, разрушенных российскими войсками.

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Среди "бенефициаров" агрессии РФ – российский олигарх, депутат, правительственный чиновник и семья чиновника путинской администрации. Подробности раскрыли в Службе внешней разведки Украины.

Как россияне зарабатывают на ВОТ Украины

Разрушенные и изуродованные российскими обстрелами украинские города, которые врагу всё-таки удалось захватить, стали источником сверхприбылей для отдельных россиян, близких к Кремлю. Зарабатывают они, в частности, на так называемом "восстановлении".

""Кремль превратил разрушенные войной и оккупированные территории Украины в прибыльный для себя бизнес. По состоянию на август 2026 года в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей развернуто масштабное ипотечное строительство: возводится более 1,3 млн квадратных метров жилья. Пока местные жители годами ждут компенсации за утраченные дома, а их уцелевшую недвижимость конфискуют под видом "бесхозной", российские девелоперы получают льготные кредиты под 3%, бесплатную аренду земли и налоговые амнистии", – охарактеризовали ситуацию в СВР.

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Одним из главных бенефициаров этой схемы в Службе внешней разведки назвали российского олигарха Владимира Евтушенкова (основатель "АФК "Система").

"Его структура (группа "Эталон") ведет деятельность в сфере строительства в Мариуполе и Луганске через прокси-компанию "РСК". Получив от российского государственного банка "ВТБ" более 26,5 млрд рублей льготных кредитов, Евтушенков строит жилой комплекс на месте снесенных мариупольских домов. Символично, что выход компании на рынок оккупированных территорий происходил параллельно с тем, как олигарх пытался оспорить европейские санкции в Суде ЕС", – отметили в СВР.

Мариуполь стал "кормушкой" также для семьи депутата российской Госдумы от путинской "Единой России" Сергея Колунова.

"Принадлежащая его семье группа "Садовое кольцо" под руководством сына-певца Ильи Колунова строит в городе более 80 тысяч квадратных метров жилья. Получив 12 млрд рублей льготного финансирования, компания строит ЖК "Дом у моря" вблизи "Азовстали" – прямо на тех местах, где после штурма города стояли сожженные здания и находились массовые захоронения. Сам депутат при этом курирует профильные строительные комитеты и игнорирует жалобы обманутых горожан", – отмечается в сообщении.

Захваченная врагом Луганщина стала "кормушкой" для родственников чиновника администрации российского диктатора Владимира Путина.

На оккупированной Луганщине крупнейшие кредиты на ипотечное строительство (более 15,7 млрд рублей) получила московская компания "Эверест", которая ранее вообще никогда не возводила жилья. Она принадлежит сыну бывшего чиновника МВД Калмыкии Булату Нургушиеву.

Его младший брат, Азамат Нургушиев, в настоящее время работает референтом в секретариате главы администрации президента РФ, что , как подчеркивают в СЗР, "объясняет внезапный доступ "незаметной" фирмы к крупным государственным ресурсам".

Куратором и "архитектором" построенной Москвой системы обогащения в СЗР называют вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Именно подчиненные ему структуры предоставляют застройщикам статус участников "свободной экономической зоны". Среди получателей льгот оказались не только его сосед по элитному поселку "Серебряный бор" в Москве, олигарх Евтушенков, но и компании, связанные с девелопером Павлом Те (Capital Group), с которым Хуснуллин годами отдыхал в Ницце и Париже", — отметили в СЗР.

В разведке добавили, что доходность застройки в оккупированных городах достигает рекордных 30% — это как минимум в два раза выше, чем в среднем по России.

"Квартиры в таких новостройках покупают преимущественно сами россияне по льготной ипотеке под 2%. Коренные жители Мариуполя, лишенные имущества, не в состоянии покупать новые квартиры по цене 170 тысяч рублей за метр – максимальная компенсация от захватчиков покрывает менее половины стоимости такого жилья", – говорится в сообщении.

Однако протестовать местным жителям теперь также нельзя. К людям, возмущённым тем, что их дома сносят или отбирают, местные гауляйтеры применяют репрессии.

"Перед каждой очередной "Прямой линией" Путина активистов, которые пытаются пожаловаться на произвол застройщиков и конфискацию жилья, вызывают в силовые структуры и выписывают им официальные предупреждения об "экстремистской деятельности", – добавили в СВР.

Как рассказывал OBOZ.UA, во время удара по штабу оккупантов в Донецке был ликвидирован подполковник и тяжело ранены два генерала армии РФ. Появились подробности точного удара.

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