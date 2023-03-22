"Он был мужественным и преданным полицейским": в Днепре простились с Александром Деревянко, погибшим в боях за Бахмут. Видео

В Днепре 21 марта провели в последний путь Александра Деревянко – полицейского полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" ГУНП в Днепропетровской области, который защищал Украину от оккупантов на фронте. Мужчина погиб 19 марта в Бахмуте (Донецкая область).

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Украинцу было 45 лет. Фотографиями и видео с похорон поделилась пресс-служба Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Проститься с Героем пришли родственники, друзья, знакомые и коллеги. Известно, что у Деревянко остались родители, жена, 10-летняя дочка.

"Слова скорби и поддержки родным Александра и живой коридор в его честь – так личный состав полиции Днепропетровской области простился с погибшим побратимом", – сказано в сообщении.

Ранее коллеги украинца рассказывали, что он был мужественным и преданным полицейским. Служил в Вооруженных силах, участвовал в АТО, в 2015 году присоединился к батальону "Днепр-1". Последний бой принял на Донбассе, защищая Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Донетчине в боях с противником погиб украинский пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Ему было всего 22 года.

– На фронте жизнь за Украину отдал военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Он вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

– 15 марта в районе Белогоровки (Донецкая область) не стало 27-летнего защитника с Прикарпатья Назария Дилеты. Мужчина отправился на борьбу с оккупантами в первые дни полномасштабной войны.

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