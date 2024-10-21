'Он хороший игрок в покер': Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином после удара по Сирии 'Томагавками' в 2017 году

45-й президент США Дональд Трамп, который в 2024 году вновь баллотируется на пост главы американского государства, раскрыл подробности своей беседы с главой Китая Си Цзиньпином в апреле 2017 года, когда США удар 60 ракетами "Томагавк" по Сирии. Хотя, по данным СМИ, там базировались китайские войска, лидер КНР изобразил спокойствие.

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Об этом разговоре Трамп рассказал в итервью американской газете The Wall Street Journal, опубликованном 18 октября. В частности, журналист спросил республиканца, как он намерен убедить Си Цзиньпина отказаться от блокады Тайваня.

"О, очень просто. – ответил тот. – У меня были очень крепкие отношения с ним. Он был на самом деле очень хорошим, я не хочу говорить "другом", – я не хочу вести себя глупо, – но я отлично с ним ладил. Он останавливался в Мар-а-Лаго (частная резиденция Трампа во Флориде. – Ред.) со мной, так что мы отлично узнали друг друга. Он очень жесткий человек".

Этот визит Си Цзиньпина совпал с бомбардировкой США Сирии 7 апреля 2017 года по приказу Трампа, где, как сообщали СМИ, у Китая было военное присутствие.

Тогда американская армия ударила 60 крылатыми ракетами "Томагавк" по самолетам и инфраструктуре авиабазы Эш-Шайрат. Ракеты были снаряжены осколочно-фугасными и кассетными боеприпасами.

Трамп говорит, что решил рассказать Си о бомбардировке за десертом:

"Я сказал: "Президент, мы только что выпустили 58 ракет по Сирии по аэродрому, где размещается много новых самолетов. Вашим людям ничего не угрожает, но они уже в пути". Он услышал это и сказал: "Повторите"... Я сказал: "Вы говорите по-английски, не так ли?"

До этого момента лидеры общались только с помощью переводчика.

"Я повторил это, и он понял. Он сидел вот так, он хороший игрок в покер. Сначала казалось, что он в ярости. Я повторил это снова: "О, ладно". Потом мы вернулись к тому, что он был довольно спокоен. Но он свирепый парень", – заявил Трамп.

Затем он вернулся к вопросу о Тайване:

"Я бы сказал: если вы пойдете на Тайвань, мне жаль это делать, но я обложу вас налогом", – сказал Трамп, имея в виду введение тарифов "в размере 150% или 200%".

Трамп даже выразил готовность полностью прекратить торговлю.

Он также сказал, что ему "бы не пришлось" применить военную силу, поскольку Си Цзиньпин "уважает меня и знает, что я сумасшедший".

Как писал OBOZ.UA, в этом же интервью Трамп рассказал, что был в хороших отношениях и с российским диктатором Путиным, но пригрозил ему ударить по центру Москвы, если тот решит пойти войной на Украину. Путин тогда якобы клялся "ни за что" не делать этого.