'Он нес в себе переживания за людей': в Тернополе простились с воином, мечтавшим стать капелланом

В Тернопольской области простились с 46-летним защитником Романом Скирой. До начала полномасштабной войны он был помощником капеллана в кафедральном соборе Равноапостольных Константина и Елены в Тернополе, однако взял в руки оружие и пошел защищать Украину.

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Свой последний бой Роман Скира принял под Бахмутом 24 июня. Об этом сообщают "Общественное" и "Наш день".

В селе Ивачев Долишний Билецкой громадыТернопольской области простились с помощником капеллана Романом Скирой. 46-летний мужчина погиб на Бахмутском направлении 24 июня.

По павшему воину провели панихиду в часовне кафедрального собора Равноапостольных Константина и Елены в Тернополе, где он на протяжении трех лет был священником. Затем гроб с телом Героя отвезли в село Ивачев Долишний, где он родился.

Земляки встречали павшего воина, преклонив колено.

Как сообщили в Тернопольской епархии Православной Церкви Украины, 46-летний житель Тернополя помощник капеллана Роман Иванович Скира погиб 24 июня. Он родился 13 августа 1976 года в Бучаче, окончил Тернопольскую ОШ №22, Киевскую духовную семинарию. Нес пастырское служение на Киевщине, а впоследствии – в кафедральном соборе святого равноапп. Константина и Елены в Тернополе", – пишет "Наш день".

Дочь павшего воина Кристина рассказала журналистам "Общественного", что отец каждый день давал весточку о себе. Он успокаивал родных, уверяя, что у него все хорошо.

"Каждое утро писал сообщения: "Я жив", "Все хорошо", "Мама, мы идем в наступление, я жив". И буквально 23 июня было последнее сообщение от него утром. Он написал: "Я жив". После этого 24 числа нам позвонили. Мы узнали через знакомых, то есть командир маме не позвонил по телефону", – рассказала Кристина.

По словам старшего военного капеллана Тернопольской области Вячеслава Кизилова, иерей Роман Скира хотел стать капелланом.

"Чаще всего, что я всегда видел в нем - это переживание за людей. Мы день-два переживаем, а он нес это в себе буквально", – рассказал Кизилов.

Именно это переживание, а еще любовь к Украине и подтолкнули Романа стать на защиту родной земли.

"Он говорил: "Если бы мой отец был жив, он сказал бы мне, что я должен идти защищать Украину". И так он ушел. Он сам был большим патриотом", – вспомнила односельчанка погибшего Мирослава Ващишин.

Похоронили Романа Скиру на кладбище в родном селе, рядом с отцом. У Героя остались мама, жена, дети и брат.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье погиб разведчик Александр Назаренко. Ему не было и 30 лет, но защитник Украины успел повоевать на разных направлениях. Родные говорят: он мечтал о процветающей Украине и стал на ее защиту, прекрасно осознавая все риски.