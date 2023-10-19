'Он очень мечтал о свадьбе': в боях за Украину погиб 24-летний воин 'Мирча', сестру которого убила ракета в Виннице. Фото

В начале августа в селе Работино на Запорожье погиб 24-летний боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Мовчан. У него был за плечами боевой опыт в ООС, поэтому с полномасштабной войной рвался на фронт, но последней каплей для него стала потеря сестры, которую убила российская ракета во время удара по Виннице в июле 2022 года.

Отбивая врага на горячих направлениях, парень не забывал о своей большой семье и создании собственной – мечтал о свадьбе с любимой Алиной. Желание защитника исполнилось, но, к сожалению, их семейное счастье длилось всего четыре месяца, говорится в материале "ТСН.ua" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Жена погибшего Героя Алина Мовчан рассказала, как долго не верила, что ее "счастливчик" Михаил возвращается домой на щите. Все ждала, что прочтет ее сообщение и ответит. Сейчас она часто просматривает письма, которые отправляла мужу на фронт, и планирует воплотить в жизнь его мечты.

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В частности, Алина стремится, чтобы как можно больше людей узнало о том, каким был ее воин Михаил, и помогли собрать необходимое количество подписей для петиции за присвоение ему звания Героя Украины посмертно.

Отмечается, что Михаил Вячеславович Мовчан был родом из села Жигаловка Хмельникского района Винниччины. Окончил теплоэнергетическое отделение Винницкого профессионального колледжа, потом ненадолго ездил за границу на заработки. С возвращением домой пошел на срочную службу, а уже в 2019-м подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Молодой человек участвовал в Операции Объединенных Сил, в армии был пулеметчиком, еще там получил позывной "Мирча".

Алина и Михаил знали друг друга давно. Девушка дружила с его старшей сестрой Ольгой. В 2021 году пара встретилась на дне рождения и с тех пор не разлучалась. После ООС пара решила жить вместе и каждый день у влюбленных начинался одинаково: Алина шла на работу раньше, будила Михаила, он проводил ее до двери и говорил, что любит. Но с 24 февраля 2022-го все стало иначе.

"Я собираюсь на работу, он перед этим был на смене. Решила почему-то в этот день не будить. Подумала – пусть поспит, пожалела его. Приезжаю на работу, а девушки говорят, что началась война. Миша позвонил, сказал: "У меня есть 10 минут на сборы и меня забирают". Тогда были слезы", – вспомнила Алина.

Через три недели Михаила отпустили домой, он находился в воинской части, но постоянно говорил, что хочет на фронт – ведь имел боевой опыт и навыки. Сдерживало военного только то, что вся семья была рядом. Но это пока в Виннице не произошла трагедия.

"Во время ракетных обстрелов 14 июля 2022 года у нас на площади Победы работала его двоюродная сестра в клинике "Нейромед", где и погибла. Сгорела заживо. 24 года, Екатерина Гула. Был ужасный день. Его не отпускали, а мы все ее искали", – вспомнила Алина.

Через несколько дней Михаил перевелся в воинскую часть 3028. После обучения нацгвардейцев перебросили в село Спорное на Донецком направлении. На "нуле" они провели более трех месяцев.

"Я звонила и слышала постоянные обстрелы. Говорю: "Миша, а ты не боишься?". Он: "Нет, уже к этому всему привык. Самое страшное – это терять своих побратимов". У нас была группа жен, я на тот момент была его девушкой. Это самое страшное, когда видела сообщение, где жены, девушки уже ищут своих парней, которые не выходят на связь. И Миша говорил: "Самое страшное, что мы знаем уже, что их нет в живых, а им еще пока сказать об этом не можем", – рассказала Алина.

В январе 2023 года воин приехал на реабилитацию, рассказывал девушке, что "везунчик": однажды его каску пробила пуля, а он остался невредимым. После отпуска Михаил служил на Киевщине, а потом снова ненадолго приехал домой, чтобы признаться девушке. Влюбленные обручились в зеркальную дату 23.03.2023.

"Этот день мы провели максимально счастливо", – вспомнила Алина, добавив, что уже 25 марта ее муж-военный вернулся на службу.

В мае подразделение Михаила перебросили на Запорожское направление. Тогда его 8-й отдельный полк спецназначения "Ягуар" переименовали в 14-ю штурмовую бригаду "Червона калина". Воин снова находился на передовой. В последний раз Алина с мужем побеседовали 3 августа.

"Вечером он звонит и говорит: "Включи видео". Смотрю, а он такой замученный, такой запухший. Спрашиваю: "Миша, ты устал?". Он: "Да, очень хочу покупаться, так жарко. Понял, что зимой лучше воевать, чем летом". И говорит снова: "Я у тебя такой везучий, возле меня упало два снаряда и ни один не разорвался, и обломки возле головы пролетели", – вспоминает Алина.

Она говорит, будто бы чувствовала, что с Михаилом что-нибудь случится. Потом долго не могла заснуть и писала сообщения.

"В 22:57 написала ему: верю, что у тебя все хорошо. Люблю тебя. Мы так много всего еще не сделали. Жду тебя домой. Сколько планов. Сколько мечтаний. А в этот момент, наверное, уже летел этот треклятый снаряд к его. Проснулась ночью от того, что мне звонит его сестра. Она плачет, не могу понять, что говорит. А мысленно только: "Боже, Оля, скажи только, что Миша "300", но не "200". И она мне просто говорит: "Алина, наш Миша 200-й". В этот момент у меня просто, как говорится, жизнь остановилась. Я ему тогда пишу смс-ки. Верю, что он прочтет или напишет и скажет, что нет, это не я", – рассказывает Алина.

Михаил Мовчан погиб во время выполнения боевого задания в Работино. Он вместе с тремя побратимами шел менять воинов на другой позиции. Оккупанты заметили их из дрона. Из-за прямого попадания снаряда один защитник погиб, трое получили ранения.

9 августа Михаила "Мирчу" Мовчана похоронили в родном селе, где и его сестру, которую убила российская ракета. Обоим теперь навеки по 24 года.

У Михаила остались мама, жена и две сестры. Свою семью он невероятно любил и очень хотел жить. Мечтал увидеть Карпаты и море, сдать на права и купить автомобиль. Теперь Алина планирует осуществить его мечты.

"Он еще очень мечтал о свадьбе. Чтобы меня собрали, я была в пышном белом платье, он – в хорошем костюме. И меня показали ему в конце, как в фильмах. На видео все снять, чтобы потом через годы мы это все смотрели и улыбались. Говорили о беременности, но не планировали. Пока он там, говорил: "Я так не хочу, чтобы ты сама беременна была. Хочу, чтобы видел, как растет твое пузико, хотел бы ходить с тобой на УЗИ". Такие у нас были планы, которым, к сожалению, не суждено было сбыться", – рассказала Алина.

Супруга погибшего организовала сбор подписей на присвоение Михаилу Мовчану звания Героя Украины посмертно. Поддержать петицию можно по этой ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября у Работино погиб 47-летний стрелок-санитар Алексей Белобородов из Харьковской области. Дома защитника с позывным "Дед" ждала большая семья, в частности пятеро внуков.

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