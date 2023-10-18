Его не дождались с фронта пятеро внуков: возле Работино погиб стрелок-санитар 'Дед' с Харьковщины. Фото

В боях с врагом на Запорожском направлении фронта погиб 47-летний стрелок-санитар механизированного отделения Алексей Белобородов из Харьковской области. Мужчина перенес контузии и операцию, но все равно вернулся в строй, чтобы защищать родную землю.

Мужественного Героя с позывным "Дед" дома ждали жена, дети и пятеро внуков. О потере известил Нововодолажский поселковый совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Белобородов Алексей Владимирович, 21 марта 1976 года рождения, проживал в Харьковской области последние шесть лет – в селе Новая Водолага, где работал на предприятии "Данко-Декор".

Лишь около года назад мужчина женился во второй раз и стал главой большой семьи. У него был сын от первого брака, а также дочь, которая хоть и не была родной, но воспитывал ее как собственного ребенка. У нее пятеро детей, поэтому Алексей был богатым на внуков дедушкой. Возможно, поэтому на войне имел позывной "Дед".

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Защищать страну мужчина ушел в мае 2022 года. Несмотря на то, что имел две контузии и перенес операцию, он спешил вернуться в войско, к своим побратимам, которые стали для него родными людьми, которых ценил и понимал, вместе с которыми бок о бок каждый раз отважно выполнял боевые задания.

Погиб воин 12 октября в боях возле села Работино Пологовского района Запорожской области. И побратимы, и родные Алексея всегда будут помнить его как щедрого на добро, порядочного человека, трудолюбивого, хорошего хозяина и настоящего патриота Украины.

В громаде рассказали, что он очень любил детей, и к дочери своей нынешней жены относился с нежностью и заботой. Алексей Белобородов обладал большим, искренним и полным любви сердцем. Настоящей сыновней любовью он заботился о маме: по случаю всегда посещал ее в с. Берестовенька, помогал по хозяйству, поддерживал и дарил свое внимание и заботу, волновался, чтобы она не нервничала, уверял, что все будет хорошо.

"Никто и ничто не вернет любого, заботливого и лучшего в мире сына Алексея к маме, мужа к любимой жене, в семью, где его ежедневно и ежеминутно ждали родные. Однако его героизм, самоотверженные поступки в борьбе за независимость нашего государства вовек будут в наших сердцах и на устах. Давайте почтим бессмертный подвиг Героя, будем зранить светлую память об отважном воине и помолимся за вечный покой его души", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября в Черкассах попрощались с тремя мужественными защитниками, погибшими в боях на Запорожье. В последний земной путь провели Героев – Ярослава Лесного, Михаила Баранского и Артем Воскобойника.

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