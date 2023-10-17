Отдали жизнь за Украину: в Черкассах похоронили троих военных, погибших на Запорожье. Фото

На войне с российской оккупационной армией Украина потеряла еще трех мужественных защитника. Ярослав Лесной, Михаил Баранский и Артем Воскобойник отдали свою жизнь за нашу независимость в боях на Запорожье.

Героев провели в последний путь в понедельник, 17 октября, в Черкассах. Об этом сообщил городской голова города Анатолий Бондаренко.

34-летний Ярослав Лесной служил в должности стрелка-электрика в одной из воинских частей. Из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов он попал в больницу Запорожья, но спасти защитника медикам не удалось.

56-летний Михаил Баранский, родом из Киевщины, служил в должности стрелка-санитара. Он был опытным военным, в частности защищал Украину в АТО и продолжал служить в Золотоношском РТЦК и СП. Мужчина также погиб при исполнении обязанностей военной службы.

35-летний Артем Воскобойник служил в должности старшего стрелка в аэромобильном батальоне. Военный отдал свою жизнь от боев с захватчиками в Запорожской области.

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Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб защитник из Львовской области. 37-летний солдат Орест Свистун служил в 418-м отдельном стрелковом батальоне – водителем третьего пулеметного отделения пулеметного взвода первой стрелковой роты. Погиб в Донецкой области, выполняя боевое задание в районе села Богдановка.

На восточном фронте во время штурма вражеских позиций погиб боец ВСУ Роман Сик родом из Хмельницкой области. Ему было всего 30 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС, он мечтал о настоящей любви.

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