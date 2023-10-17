Его не дождались с фронта жена и дети: под Бахмутом погиб защитник со Львовщины. Фото

Война с российскими захватчиками унесла жизнь еще одного воина со Львовщины. На Бахмутском направлении фронта погиб 37-летний солдат Орест Свистун.

Дома Героя не дождались жена и дети. О потере сообщила Желтанецкая территориальная громада в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Свистун Орест Васильевич, 1986 года рождения, был жителем села Печихвосты Львовского района.

В рядах ВСУ солдат служил в 418-м отдельном стрелковом батальоне. В частности, был водителем третьего пулеметного отделения пулеметного взвода первой стрелковой роты (в/ч А4805).

Его жизнь оборвалась 13 октября на Донетчине – во время выполнения боевого задания возле села Богдановка Бахмутского района.

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У погибшего защитника осталась жена – воспитательница Великоколодновского УВК Ольга Свистун, а также дети, другие родные.

"Разделяем с семьей боль утраты. Вечная память и вечная слава Герою Украины!" – отметили в громаде.

О дате и времени прощания с Героем землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября на одном из самых горячих направлений фронта в Харьковской области погиб 25-летний воин ВСУ Андрей Шницар со Львовщины. Один из братьев Героя сейчас тоже воюет на фронте.

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