Ему навсегда будет 25: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины, брат которого тоже воюет. Фото

Защищая Украину от врага, в одной из горячих точек фронта погиб военнослужащий ВСУ Андрей Шницар из Львовской области. Воину навеки осталось 25 лет.

Один из братьев Героя сейчас тоже воюет. О потере известила Городоцкая территориальная громада в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Война беспощадно возобновляет списки потерь по всей Украине... В Городоцкую громаду сегодня прилетело еще одно трагическое известие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей Шницар, 1998 года рождения, был жителем села Галичаны Львовского района.

Присоединившись к рядам Вооруженных сил, защитник воевал на одном из самых горячих направлений фронта в Харьковской области. Молодая жизнь воина оборвалась 12 октября, когда он выполнял боевое задание по защите независимости Украины.

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У погибшего Героя остались родители и два брата – младший ныне тоже воюет на фронте.

В громаде выразили искренние соболезнования родным и близким защитника Андрея Шницара.

"Вечная память и уважение воину! Пусть не останется забытой ни одна потеря украинского мужественного воинства!" – отметили там.

О дне и времени встречи Героя на щите на родных землях сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях под Бахмутом погиб 33-летний воин Андрей Савчук из Луцка. Защитника не стало 8 октября – за несколько недель до дня рождения.

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