Навсегда будет 33: под Бахмутом за несколько недель до дня рождения погиб герой из Луцка. Фото

На войне за независимость Украины погиб военный Андрей Савчук из Луцка. 33-летнего защитника не стало 8 октября.

Трагическое известие сообщил мэр Луцка Игорь Полищук. Боец погиб во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности государства в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области.

Андрея Савчука, жителя города Луцк, призвали на военную службу во время мобилизации. Он был зачислен в состав воинской части, где исполнял обязанности стрелка в 1-м отделении охраны 2-го взвода роты охраны.

Защитнику 23 ноября должно было исполниться 34 года. Однако оккупанты навсегда оборвали его молодую жизнь.

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Напомним, что на восточном фронте во время штурма вражеских позиций погиб боец ВСУ Роман Сик родом из Хмельницкой области. Ему было всего 30 лет.

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