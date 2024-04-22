'Она вопиюще проста': в ОП ответили на упреки Маска об отсутствии 'стратегии выхода из войны'

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его якобы беспокоит то, что у Украины нет "стратегии выхода из войны". В Офисе президента напомнили Маску, что стратегия максимально проста – вывод всех российских войск с территории Украины.

Так, в соцсети Х в воскресенье, 21 апреля, Макс выразил свое "беспокойство" войной в Украине. В частности, тем, что в Украине продолжают гибнуть люди, а "стратегии выхода из войны нет".

"Больше всего меня волнует то, что нет никакой стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или пулеметов и снайперов, на минных полях", – написал он.

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк на своем аккаунте в Х ответил Маску, отметив, что когда кто-то из глобальных влиятельных лиц говорит об "отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта", "приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире".

Он подчеркнул, что реалистичная, объективная "стратегия выхода" является вопиюще простой – выход российских войск из Украины. Подоляк подчеркнул, что в этой стратегии нет ничего сложного и нет никакого смысла придумывать другую.

"Агрессор (РФ) безоговорочно покидает чужую суверенную территорию и горячая фаза войны немедленно прекращается. Я прекрасно понимаю, что иногда простые истины чрезвычайно трудно осознать, но все же повторюсь: агрессор (РФ), неспровоцированно напавший на другую страну с целью оккупации/убийства/захвата, покидает чужую территорию, возвращает украденное и восстанавливает верховенство международного права", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Маск снова отметился скандальным заявлением о российско-украинской войне. Он выдал, что якобы предполагает поражение Украины, и что конец войны в пользу РФ "легко предсказать".

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