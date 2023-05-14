'Они должны исчезнуть как нация!' Корчинский рассказал, что произойдет с РФ после победы Украины

Украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Корчинский заявил, что результатом текущей войны должно стать исчезновение государства-террориста России как нации. Он напомнил, что война в Украине носит экзистенциональный характер, поэтому после победы наша страна не сможет дальше продолжать жить рядом с таким соседом.

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Более того, Корчинский уверен, что на миллиардные инвестиции от Запада Украине не стоит рассчитывать, а лучше забирать ресурс у проигравшей России. Об этом рассказал в рамках проекта "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Корчинский подчеркнул, что, если Украина выживет после войны, в таком случае должна исчезнуть страна-агрессор РФ. При чем он добавил, что исчезнуть должно все российское – нация, культура и экономика.

"Во-первых, это экзистенциальная война для нас и вообще ситуация, мы знаем из предыдущего опыта, что выживем либо мы, либо они, то есть вдвоем мы не выживем. Если мы выживем, это означает, что они должны исчезнуть как нация, как культура, как экономика, как географическое единство", - заявил Корчинский.

Также он отметил, что на протяжении столетий Украина была с РФ либо в состоянии войны, либо в состоянии рабства. Поэтому продолжать жить рядом с таким агрессивным соседом дальше просто непозволительно.

"Они просто должны исчезнуть, иначе исчезнем мы, мы не можем себе позволить дальше существовать в этом соседстве, никогда не могли позволить, мы находимся либо в состоянии войны, либо в состоянии рабства последние 500 лет с этими "добрыми" людьми. Для нас это необходимость", - сказал писатель.

Кроме того, Корчинский обратил внимание, что экономика Украины разрушена в результате войны, а на ее возобновление потребуются огромные ресурсы. Он призвал не рассчитывать на то, что Запад предоставить нашей стране необходимые ресурсы, поэтому их придется искать на территории России.

"Вторая для нас необходимость заключается в том, что Украина существенно разрушена, разрушена наша экономика. Для скачка нам необходимы ресурсы. Запад нам серьезных ресурсов не даст и все надежды, что нас засыпят миллиардами – не засыпят. Все наши ресурсы находятся на глубине РФ, и мы должны взять эти ресурсы, мы должны отплатить за все, взять компенсации: нефть, газ, лес, уран, все, что там есть", - объяснил Корчинский.

Напомним, абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. При этом нет существенных региональных отличий в убеждении, что наша страна одержит победу над агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, соцопрос показал, что 94% украинцев считают Путина диктатором и современным Гитлером.

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