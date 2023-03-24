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Они к чему-то готовятся: Гуменюк назвала тактику окупантов в Новой Каховке попыткой психологического влияния

Анастасия Ковалева
War
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Они к чему-то готовятся: Гуменюк назвала тактику окупантов в Новой Каховке попыткой психологического влияния

23 марта Генеральный штаб ВСУ объявил о якобы выведении войск армии РФ с территории Новой Каховки, Херсонская обл., а после опубликовал опровержение своих же слов. Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что до освобождения Новой Каховки еще далеко, а оккупанты, вероятно, к чему-то готовятся и пытаются психологически влиять на наших граждан.

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Об этом она сообщила в эфире телеканала Freedom. Гуменюк подчеркнула, что на оккупированной территории Херсонщины активно действуют силовые структуры в поисках дизертиров и сторонников ЗСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Говорить об уходе ВС РФ из Новой Каховки еще рано. Тактика российских оккупантов о якобы выведении военных из Новой Каховки направлена в том числе на психологическое воздействие как на местное население, так и на украинских военных. ВС РФ грабят и неистово мародерят населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области", – заявила она.

Кроме того, на оккупационные войска РФ сильно влияют их же силовые структуры, выискивая дезертиров или прочих военных, которые не готовы производить боевые действия далее.

Они к чему-то готовятся: Гуменюк назвала тактику окупантов в Новой Каховке попыткой психологического влияния
Они к чему-то готовятся: Гуменюк назвала тактику окупантов в Новой Каховке попыткой психологического влияния

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают временно находиться в захваченной ими Новой Каховке на Херсонщине. Информация о якобы их отходе из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных.

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