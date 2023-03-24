Они к чему-то готовятся: Гуменюк назвала тактику окупантов в Новой Каховке попыткой психологического влияния

23 марта Генеральный штаб ВСУ объявил о якобы выведении войск армии РФ с территории Новой Каховки, Херсонская обл., а после опубликовал опровержение своих же слов. Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что до освобождения Новой Каховки еще далеко, а оккупанты, вероятно, к чему-то готовятся и пытаются психологически влиять на наших граждан.

Видео дня

Об этом она сообщила в эфире телеканала Freedom. Гуменюк подчеркнула, что на оккупированной территории Херсонщины активно действуют силовые структуры в поисках дизертиров и сторонников ЗСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Говорить об уходе ВС РФ из Новой Каховки еще рано. Тактика российских оккупантов о якобы выведении военных из Новой Каховки направлена в том числе на психологическое воздействие как на местное население, так и на украинских военных. ВС РФ грабят и неистово мародерят населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области", – заявила она.

Кроме того, на оккупационные войска РФ сильно влияют их же силовые структуры, выискивая дезертиров или прочих военных, которые не готовы производить боевые действия далее.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают временно находиться в захваченной ими Новой Каховке на Херсонщине. Информация о якобы их отходе из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!