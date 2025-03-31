'Они кричали 'сдавайтесь', а мы их уничтожили'. История агронома с Киевщины, который 77 дней провел в Торецке во вражеском окружении

"Заходили на 5 дней, а получилось, что на 77", – вспоминает свой боевой выход Олег Гранковский с позывным "Гран". Это был его первый выход. И сразу в городские встречные бои в Торецке.

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"Штурмы почти каждый день. Это нас штурмовали, а мы отбивались. Мы уже штурмовали, чтобы вернуть позиции. Ощущения были простыми: день прожил – и хорошо. Думал о детях. Вспоминал гражданскую жизнь – как бы изменил ее. О войне старался не думать, потому что в ней находился. Надо было о чем-то хорошем думать".

Во время первого боя с трех метров не мог попасть во врага. А потом страх прошел и начал попадать

Олег – пехотинец 100-й отдельной механизированной бригады. В ВСУ с лета 2024 года. Говорит, когда получил повестку, то и мысли не возникло куда-то бежать или прятаться. После базовой подготовки попал в "Стальную сотку" – так бригаду называют между собой бойцы. Рассказывает, что на "нуле" постоянно ощущается страх. Но научился с ним бороться.

"Начинается бой – и страх проходит. Сложным было первое сражение. Я тогда с трех метров не мог попасть во врага. А потом страх прошел и я начал попадать".

В Торецке проходят ближние стрелковые бои. Враг отправляет на штурмы малые группы – от трех до пяти человек. Контакты проходят на расстоянии 5-10 метров, рассказывает Олег и вспоминает один эпизод, после которого чудом остался жив.

"Мы были в гараже в подвале. Двое снизу. А третий на лестнице контролирует ситуацию. И у нас как раз должна была быть замена. И в этот момент забежали в гараж пи*ары. Они бросили гранату нам в подвал. Выручило, что подвал был с коридором, и нас не задело. Они кричали: "Хо*ол, сдавайся!" Им по рации передали, чтобы они не лезли в подвал. И они выбежали во двор. Мы успели подняться и взять вход в гараж под контроль. По ним начали работать наши дроны. Они снова пытались зайти, но мы уже не дали этого сделать. В итоге их группа была уничтожена. Их было шестеро, а нас трое".

У пехотинцев есть поддержка с воздуха, отмечает Олег. В небе постоянно висят дроны. Следят за ситуацией. В случае чего всегда по рации командиры подсказывают, что происходит вокруг.

"Поэтому противнику трудно застать нас врасплох. Но и нам также это тяжело. Потому что их дроны тоже постоянно висят. В общем, дроны – это тяжелее всего. Любые обстрелы можно пережить. Где-то спрятаться. А от дронов очень тяжело спрятаться. Здесь летает все – и разведывательные, и FPV, и со сбросами".

Дронами нам передавали все – от боекомплектов до лекарств

Значительную часть времени Олег провел почти в окружении. Доставлять боекомплект, продовольствие, воду обычным способом возможности не было. Поэтому эту роль исполняли дроны.

"В общем, все доставляли дронами. Боекомплект, сигареты, продовольствие, воду. Даже лекарство. Перекись, бинты, антибиотики, обезболивающие. Если чего-то не хватало, мы передавали по рации, что нам нужно".

А вот медицинскую помощь приходилось оказывать друг другу на месте. Олег с теплотой вспоминает инструкторов из такмеда, находившихся в учебном центре. Говорит, что они много дали полезного.

"Было такое, что у ребят гнили раны из-за обломков. Я хоть и не хирург, но их доставал. Обычным ножом. А что делать? Когда надо, то учишься быстро. Ребята 12 дней находились здесь ранеными. Не было возможности эвакуировать. Но выжили, теперь лечатся".

Самые тяжелые воспоминания – гибель побратимов. Когда умирают у тебя на руках, а ты ничего не можешь поделать.

"Выходили к "эваку". Начали по нам работать дроны со сбросами. В одной группе все трое бойцов были "300". И один из них скончался буквально на руках. Ничем не мог помочь ему".

До утра смотрел обзоры футбольных матчей, которые пропустил за 77 дней

В конце концов Олега и его побратимов смогли заменить. Первое, что сделал, – сообщил родственникам, что жив. А после этого засел за интернет, ведь 77 дней был изолированым от мира.

"Просматривал все, что произошло за эти 77 дней. А я очень футбол люблю. Это почти всю ночь смотрел. Болею за "Динамо", поэтому стараюсь смотреть все матчи, в которых они играют".

Потом Олегу дали отпуск. В подразделении чуть ли не ставки делали – вернется или нет? Но он вернулся. И потом снова пошел на передовую.

Было встречное сражение. И мы победили

Второй заход было короче – 12 дней, рассказывает Олег. Во время одного из штурмов он получил ранение и его эвакуировали.

"Противник зашел на одну из наших позиций. Тогда там погибли наши ребята. Пи*ары были на первом этаже. Надо было зачистить. Было встречное сражение. И мы победили. Ребят, конечно, не вернешь. Но мы хоть отомстили. В этом бою был ранен. Даже не заметил, когда именно. Летали гранаты, свистели пули. Мелкие обломки в лицо попали. И пулевое в руку. Еще шлем спас. Я только потом заметил, что его пробило. Из него достал оболочку от пули и оставил себе на память".

Олег уже вернулся с лечения в свое подразделение и готовится к следующим выходам.

Если не остановить здесь, то Донбассом это не ограничится

Сам он из Белоцерковского района Киевской области. До мобилизации вообще не имел никакого отношения к армии. Учился на агронома и всю жизнь работал в сфере сельского хозяйства. Дома его ждут двое детей. О своей мотивации быть в армии говорит просто:

"Я не хочу, чтобы мои дети потом начали говорить на русском. Если люди будут прятаться, а не защищаться, то Донбассом оно не ограничится. Оно пойдет дальше. Я этого не хочу".

Олег рассказывает, что ему нравится атмосфера в его новом коллективе. Много ребят, на которых можно положиться в любой ситуации. Но он мечтает о том, чтобы как можно скорее прекратилась война.

"Убивать – это ненормально для человека. Это не должно и не может нравиться. Хочу вернуться к своей гражданской профессии".

23 февраля 2025 года указом президента Украины младший сержант Гранковский Олег Владимирович награжден орденом "За мужество" III степени.