'Они не понимают, что за война идет в Украине': у Зеленского раскритиковали ООН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Организации Объединенных Наций не понимают до конца, какая именно война, развязанная РФ, сейчас идет в нашем государстве. В то же время, эта организация действительно регулярно проявляет толерантность относительно позиции страны-агрессора России.

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Об этом Подоляк сказал в субботу, 9 сентября, в эфире телемарафона "Єдині новини". Так он прокомментировал обсуждение между ООН и РФ возможностью отмены санкций для России в обмен на возобновление зерновой сделки, о котором писали СМИ.

"В ООН действительно не понимают в полном объеме, что это за война. Не понимают, к чему может привести такая позиция ООН. Позиция, абсолютно точно поощряющая Россию к продолжению войны, к максимизации войны, к увеличению масштаба войны, к увеличению атак по гражданской инфраструктуре и тому подобному", – сказал Подоляк.

Он отметил, что ООН таким образом хочет за счет Украины пойти навстречу России. Но именно последняя регулярно сознательно нарушает уставные документы ООН и принципы международного права.

"Мы должны понимать, что ООН действительно толерирует позицию России и делает это регулярно", – резюмировал заявил советник руководителя ОП.

Напомним: СМИ сообщили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры с МИД РФ о возможном ослаблении санкций против России. Предполагается, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление зерновой сделки.

По сути этого и требовал Кремль, устраивая шантаж с экспортом украинского зерна. В МИД Украины уже отреагировали на ситуацию и назвали позицию ООН приглашением Москвы к новому шантажу.

Впоследствии в ООН попытались оправдаться за слухи о "зерновом" предложении РФ. Там отметили, что речь идет не о снятии санкций, а об увеличении экспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международная комиссия ООН, расследующая нарушения в Украине, заявила, что якобы не увидела признаков совершения государством-террористом Россией геноцида против украинцев. Глава комиссии Эрик Мёсе выдал, что у него нет достаточных доказательств.

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