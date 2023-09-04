Международная комиссия ООН не увидела, что Россия совершает в Украине геноцид: заявили, что у них нет доказательств

Международная комиссия ООН, которая расследует нарушения в Украине, заявила, что якобы не увидела признаков совершения государством-террористом Россией геноцида против украинцев. Глава комиссии Эрик Мёсе выдал, что не имеет достаточных доказательств.

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По мнению представителей ООН, преступления РФ в Украине не соответствуют юридической квалификации Конвенции о геноциде. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На вопрос журналистов глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе заявил, что комиссия пока не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что происходит геноцид", – отметил Эрик Мёсе.

Примечательно, что подобную позицию он высказывал весной этого года. На пресс-конференции в Женеве Мёсе заявил, что у ООН нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. По его словам, должна быть "потребность" уничтожить определенную группу, и такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим.

Напомним, ночью 4 сентября российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе. Часть БПЛА сбили силы противовоздушной обороны, но также зафиксирован прилет в объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России ночью 4 сентября устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска 2 сентября ударили по городу Угледар Донецкой области, который находится совсем рядом с линией фронта. По населенному пункту был нанесен авиационный удар, в результате чего погибли супруги – 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

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